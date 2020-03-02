Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России в инициативном порядке работает над созданием вакцины от нового коронавируса. "Проекты есть в нескольких направлениях", — рассказал РИА Новости представитель НИИ.

Политика Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.

Энергетика Нефтяному рынку предрекают крах Российский лидер заявил о готовности Москвы к активному взаимодействию с партнерами на мировом рынке нефти, отметив важность сотрудничества в формате ОПЕК+.

Армия и оружие Грузинскую бронемашину продают на Ближний Восток Флагман грузинского ВПК – научно-технический центр «Дельта» продаст «в одну из ближневосточных стран» новую бронемашину «Дидгори-меомари» («Дидгори-воин»), оснащенную 120-миллиметровым гранатометом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Общество Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы "Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.

Здоровье В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.

Кино Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».

Происшествия В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Общество TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.