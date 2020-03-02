Общество
РИА НовостиПетербургский НИИ работает над созданием вакцины от коронавируса
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России в инициативном порядке работает над созданием вакцины от нового коронавируса. "Проекты есть в нескольких направлениях", — рассказал РИА Новости представитель НИИ.
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У госпитализированных в Боткинскую больницу пациентов коронавируса не выявлено
Телеканал Санкт-Петербург04:50
Петербургские ученые приступили к разработке вакцины от коронавируса
Петербургский дневниквчера в 23:45
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Российский лидер заявил о готовности Москвы к активному взаимодействию с партнерами на мировом рынке нефти, отметив важность сотрудничества в формате ОПЕК+.
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Грузинскую бронемашину продают на Ближний Восток
Флагман грузинского ВПК – научно-технический центр «Дельта» продаст «в одну из ближневосточных стран» новую бронемашину «Дидгори-меомари» («Дидгори-воин»), оснащенную 120-миллиметровым гранатометом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы
"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
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В подмосковных Котельниках 17-летняя модель погибла, отравившись шоколадом.
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Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
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Сеть магазинов «Красный куб» закрывается
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Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини
Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
Армия и оружие
Турция не хочет противостоять России в Сирии
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
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29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
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Во второй половине февраля 5 брендов изменили цены на автомобили
Во второй половине февраля 2020 года цены изменились только у 5 автомобильных брендов из 52, официально представленных на российском рынке.
Происшествия
В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей
В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Происшествия
В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Теннис
Впервые в истории в топ-15 рейтинга ATP вошли трое россиян
Впервые в истории сразу три россиянина вошли в топ-15 сильнейших игроков рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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Мужчина и ребенок погибли на фестивале "Внедорожная Масленица" в Электроуглях, сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
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Президент России Владимир Путин поздравил с 89-летием единственного президента СССР Михаила Горбачева.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи.
Биатлон
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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, кто из биатлонистов поедет на этап Кубка мира в Нове-Место после чемпионата Европы.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.
Политика
Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Армия САР открыла огонь в ответ. Как сообщили в Минобороны РФ, были обстреляны турецкие военные, которые не должны были там быть.
Технологии
OneWeb выделит наибольшие мощности для работы в России
Британская компания OneWeb планирует выделить наибольшие мощности для работы в России.
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Добавим, что по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.
Армия и оружие
Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.