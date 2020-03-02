Общество

РИА НовостиРИА НовостиПетербургский НИИ работает над созданием вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России в инициативном порядке работает над созданием вакцины от нового коронавируса. "Проекты есть в нескольких направлениях", — рассказал РИА Новости представитель НИИ.
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У госпитализированных в Боткинскую больницу пациентов коронавируса не выявлено

Телеканал Санкт-Петербург04:50

Петербургские ученые приступили к разработке вакцины от коронавируса

Петербургский дневниквчера в 23:45

Ученые рассказали, кого защитит создаваемая вакцина от коронавируса

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АБНвчера в 19:48

Петербургские специалисты разрабатывают вакцину против коронавируса

МР7.рувчера в 23:16
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Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
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Нефтяному рынку предрекают крах

Российский лидер заявил о готовности Москвы к активному взаимодействию с партнерами на мировом рынке нефти, отметив важность сотрудничества в формате ОПЕК+.
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Армия и оружие

Грузинскую бронемашину продают на Ближний Восток

Флагман грузинского ВПК – научно-технический центр «Дельта» продаст «в одну из ближневосточных стран» новую бронемашину «Дидгори-меомари» («Дидгори-воин»), оснащенную 120-миллиметровым гранатометом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Взгляд.ру 02:50
Общество

В России предложили сделать оклады учителей и врачей не ниже двух МРОТ

В Госдуму внесли инициативу, в которой предлагается установить базовые оклады учителей и медиков не ниже двукратного МРОТ.
ФедералПресс 01:41
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Интерфакс 02:11
Здоровье

В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса

Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Lenta.ru 04:19
Здоровье

Диетологи дали рекомендации по питанию в Великий пост

Врач-диетолог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анна Басова рассказала, что во время поста нужно употреблять больше овощей, которые содержат клетчатку.
Моя Москва.онлайн 03:10
Происшествия

В Подмосковье 17-летняя модель подавилась насмерть шоколадом

В подмосковных Котельниках 17-летняя модель погибла, отравившись шоколадом.
Газета.Ru 04:31
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
RT на русском 04:30
Авто

АвтоВАЗ отложил установку руля с подушкой безопасности на Lada 4x4

Изначально планировалось заменить «старый» руль в марте, но планы изменились.
Автоновости дня 00:13
Общество

Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

Газета.Ru 00:22
Кино

Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини

Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
Discover24 03:21
Армия и оружие

Турция не хочет противостоять России в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Свободная Пресса вчера в 09:08
Общество

В Москве открылся парк «Остров мечты»

29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Российская газета 29 февраля в 06:47
Авто

Во второй половине февраля 5 брендов изменили цены на автомобили

Во второй половине февраля 2020 года цены изменились только у 5 автомобильных брендов из 52, официально представленных на российском рынке.
Автоновости дня 00:47
Космос

Студентка из Канады открыла 17 новых экзопланет

МИР 24 01:02
Происшествия

В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей

В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Коммерсантъ 03:06
Происшествия

В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом

Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 28 февраля в 14:06
Теннис

Впервые в истории в топ-15 рейтинга ATP вошли трое россиян

Впервые в истории сразу три россиянина вошли в топ-15 сильнейших игроков рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
RT на русском 02:16
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

Мужчина и ребенок погибли на фестивале "Внедорожная Масленица" в Электроуглях, сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом и фурой под Владимиром пострадали 16 человек

УтроNews 03:58
Происшествия

У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

РИА Новости 03:09
Политика

Путин поздравил Горбачева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с 89-летием единственного президента СССР Михаила Горбачева.
РБК 03:19
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи.
РБК 04:01
Биатлон

Хованцев назвал биатлонистов, которые поедут на этап КМ в Нове-Место

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, кто из биатлонистов поедет на этап Кубка мира в Нове-Место после чемпионата Европы.
РИА Новости вчера в 06:41
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.
Lenta.ru вчера в 04:22
Политика

Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Армия САР открыла огонь в ответ. Как сообщили в Минобороны РФ, были обстреляны турецкие военные, которые не должны были там быть.
RuNews24.ru вчера в 06:46
Технологии

OneWeb выделит наибольшие мощности для работы в России

Британская компания OneWeb планирует выделить наибольшие мощности для работы в России.
ТАСС вчера в 16:39
Общество

Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам

Добавим, что по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.
REGNUM 01:07
Армия и оружие

Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Piter.tv 03:56
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