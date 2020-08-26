Российская вакцина защитит от повторного заражения коронавирусом

Ученые из Гонконга описали случай повторного заражения человека разными вариантами коронавируса. Однако вариант поливалентной вакцины, разработанной специалистами из МГУ, уже предполагает многофакторную защиту.