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Русская Планета
Русская Планета

Российская вакцина защитит от повторного заражения коронавирусом

Ученые из Гонконга описали случай повторного заражения человека разными вариантами коронавируса. Однако вариант поливалентной вакцины, разработанной специалистами из МГУ, уже предполагает многофакторную защиту.В источнике
С чего всё началось
Известия

Универсальный щит: вакцина из МГУ спасет от повторного заражения

Ученые из Гонконга изучили и описали случай повторного заражения человека генетически разными вариантами коронавируса. Поэтому вновь встал вопрос о необходимости создания буферного иммунитета и вакцинации.
Известиявчера в 17:01
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Аргументы и Факты

Что за вакцину от повторного заражения коронавирусом разработали в МГУ?

Аргументы и Фактывчера в 07:46
Ридус

Вакцина МГУ от коронавируса защитит человека от разных видов COVID

Ридусвчера в 01:38
РЕН ТВ

Вакцина из МГУ может спасти от повторного заражения коронавирусом

РЕН ТВвчера в 17:43
News.ru

Российские учёные придумали вакцину от повторного заражения коронавирусом

News.ruвчера в 20:08
Lenta.ru

В России создадут вакцину для защиты от неизвестных коронавирусов

Lenta.ruвчера в 18:07
Известия

Разрабатываемая в МГУ вакцина сможет защитить от повторного заражения коронавирусом

Известиявчера в 19:04
66.ru

Российские ученые создали вакцину от повторного заражения коронавирусом

66.ruвчера в 22:56

Range Rover Evoque получил новый гибридный мотор

Британский Land Rover сообщил о пополнении моторной гаммы модернизированных Discovery Sport и Range Rover Evoque доработанным 4-цилиндровым дизельным агрегатом с гибридным «довеском» с двумя степенями форсировки.
SpeedMe23:32
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В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет

Спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать Соединенные Штаты.
Известия23:58
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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Сенатор прокомментировал новые планы Зеленского по Крыму

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня не существует действенной площадки для обсуждения вопроса о "возвращении" полуострова в состав Украины, а в "нормандском формате", по его словам, "никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия".
РИА Новости23:50

Lada 4x4 признана самым долгоживущим внедорожником в мире

Эксперты известного британского издания Autocar, посвященного автомобилям, назвали российский внедорожник Lada "Нива" и седан "ВАЗ-2105" одними из самых "долгоживущих", включив их в список из 35 проверенных временем моделей.
32CARS.ru23:10
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