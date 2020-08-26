Российская вакцина защитит от повторного заражения коронавирусом
Ученые из Гонконга описали случай повторного заражения человека разными вариантами коронавируса. Однако вариант поливалентной вакцины, разработанной специалистами из МГУ, уже предполагает многофакторную защиту.В источнике
С чего всё началось
Универсальный щит: вакцина из МГУ спасет от повторного заражения
Ученые из Гонконга изучили и описали случай повторного заражения человека генетически разными вариантами коронавируса. Поэтому вновь встал вопрос о необходимости создания буферного иммунитета и вакцинации.
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Разрабатываемая в МГУ вакцина сможет защитить от повторного заражения коронавирусом
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