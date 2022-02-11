ПРАЙМРоссийская валюта усиливает падение, теряя к доллару и евро около 1 рубляВо время вечерних торгов в пятницу на Московской бирже рубль усилил падение из-за геополитических рисков.Экономика сегодняКак поясняет «Интерфакс», после того как несколько стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину, курс доллара на Московской бирже миновал отметки 75, 76 и 77 рублей, подскочив за день на 2,58 рубля (+3%).РосбалтДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентНа 22.03 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 2,3 рубля - до 77,31 рубля, курс евро - на 1,7 рубля, до 87,67 рубля, следует из данных Московской биржи.Finam.RuИндекс Московской биржи после закрытия основной части торгов продолжил падение.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейЭкономика сегодняInfinicaРосбалтKazanfirst.ruПодробнее о событииКурс рубля усилил падение из-за геополитических рисковЭкономика сегоднявчера в 20:58Рубль вечером перед выходными ушел в пике на геополитических рискахFinam.Ru11 февраля в 14:42Из-за геополитической напряженности рухнул рубльФонтанка.Ру11 февраля в 15:46Рубль подешевел на 3% на фоне сохраняющихся геополитических рисковРосбалт11 февраля в 15:03Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентРубль в конце недели сорвался в пропасть, растеряв рост февраляПРАЙМвчера в 17:33Рубль усилил падение, а доллар и евро вырослиВести.Ru11 февраля в 14:20Рубль резко упал из-за ситуации на УкраинеМосковский Комсомолец11 февраля в 14:11Показать ещёОценить226Поделиться