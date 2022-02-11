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Российская валюта усиливает падение, теряя к доллару и евро около 1 рубля

Во время вечерних торгов в пятницу на Московской бирже рубль усилил падение из-за геополитических рисков.
Экономика сегодня
Как поясняет «Интерфакс
», после того как несколько стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину, курс доллара на Московской бирже миновал отметки 75, 76 и 77 рублей, подскочив за день на 2,58 рубля (+3%).
Росбалт
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
На 22.03 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 2,3 рубля - до 77,31 рубля, курс евро - на 1,7 рубля, до 87,67 рубля, следует из данных Московской биржи.
Finam.Ru
Индекс Московской биржи после закрытия основной части торгов продолжил падение.
Экономика сегодня

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Рубль подешевел на 3% на фоне сохраняющихся геополитических рисков
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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
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