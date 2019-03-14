Российская военная полиция начала патрулирование передовых позиций правительственных сил в сирийской провинции Алеппо к северо-востоку от города Манбидж. Военнослужащие объезжают укрепленные пункты и следят за порядком на улицах.

Российская военная полиция начала патрулирование у сирийского Манбиджа

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