Армия и оружие
ТК ЗвездаРоссийская военная полиция начала патрулирование у сирийского Манбиджа
Российская военная полиция начала патрулирование передовых позиций правительственных сил в сирийской провинции Алеппо к северо-востоку от города Манбидж. Военнослужащие объезжают укрепленные пункты и следят за порядком на улицах.
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Военная полиция России начала патрулировать позиции армии САР около Манбиджа
RT на русскомвчера в 23:44
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Политика
Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате»
Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Общество
В конгрессе США приняли «закон Родченкова» о допинговом сговоре
22 октября палата представителей Конгресса США в полном составе проголосовала за законопроект об уголовной ответственности "за допинговый сговор".
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
Общество
Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова
Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
Игры
The Outer Worlds получила высокие оценки критиков
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Нью-Орлеан» в первом матче нового сезона НБА
«Торонто Рэпторс» одержал победу в первом матче нового сезона регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс».
Футбол
Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы
Армия и оружие
Турция прекратила военную операцию в Сирии
1. Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Происшествия
В родовом ауле Арашуковых задержали родственников экс-сенатора
Экс-сенатор Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации 30 января, он обвиняется в причастности к убийству двух человек и участии в преступной группировке.
Политика
Российско-африканский саммит в Сочи соберет глав более 40 стран
Рекордное количество глав африканских государств примут участие в саммите Россия-Африка в Сочи 23-24 октября.
Происшествия
На руднике «Таймырский» погибли три человека
На руднике «Таймырский» на севере края обнаружены тела трех человек без признаков жизни.
Единоборства
Тони Фергюсон бросил вызов Джону Джонсу
Бывший временный чемпион UFC в легкой весовой категории Тони Фергюсон обратился к чемпиону в полутяжелой весовой категории Джону Джонсу.
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Армия и оружие
Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма
Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".
Хоккей
Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Футбол
В сети появилось фото футболки сборной России на Евро-2020
В интернете появилась фотография с изображением формы сборной России по футболу, в которой команда сыграет в финальной стадии чемпионата Европы.
Шоу-бизнес
Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей
Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Футбол
Дибала: «Обыграли „Локомотив“ за счет опыта»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Локомотивом». Мы обыграли «Локомотив» за счет опыта.
Политика
Как Украина пытается добиться признания голодомора геноцидом
МИД Германии выступает против принятия бундестагом петиции о признании голодомора на Украине в начале 1930-х годов актом геноцида.
Общество
Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой
Здоровье
На работу в московские поликлиники приняли более 100 врачей
В городские поликлиники приняли на работу новых высококвалифицированных врачей, о чем сообщается на официальном сайте столичного мэра.
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
Общество
Роскачество нашло опасные микроорганизмы и плесень в ромашковом чае
Роскачество провело исследование ромашкового чая и выявило среди 25 торговых марок только 20 безопасных к употреблению.
Здоровье
Почти 5 тысяч москвичек прошли бесплатное обследование груди
Более 4,9 тысячи москвичек прошли бесплатное обследование груди за первые выходные с начала акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака молочной железы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Политика
Парламент Британии провалил сделку Джонсона и ЕС по Brexit
Правительство Великобритании передало на рассмотрение парламенту новый законопроект о Brexit, который основан на соглашении, которое Борис Джонсон согласовал на саммите ЕС.