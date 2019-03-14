Армия и оружие

ТК ЗвездаТК ЗвездаРоссийская военная полиция начала патрулирование у сирийского Манбиджа

Российская военная полиция начала патрулирование передовых позиций правительственных сил в сирийской провинции Алеппо к северо-востоку от города Манбидж. Военнослужащие объезжают укрепленные пункты и следят за порядком на улицах.
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Российские военные приступили к патрулированию сирийского Манбиджа

Российская газетавчера в 23:37

Военная полиция России начала патрулирование в районе сирийского Манбиджа

РБК00:08

Военная полиция России начала патрулировать позиции армии САР около Манбиджа

RT на русскомвчера в 23:44

Российские военные патрулируют позиции вблизи сирийского Манбиджа

РЕН ТВ01:56

Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование под Манбиджем

Известиявчера в 22:58

Российская военная полиция начала патрулировать позиции сирийской армии

Lenta.ruвчера в 22:34

Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа

РИА Новостивчера в 22:10
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Политика

Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате»

Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.
REGNUM 02:24
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер 21 октября в 08:32
Происшествия

Пострадавшие в перестрелке под Ростовом остаются в реанимации

РИА Новости 01:46
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Общество

В конгрессе США приняли «закон Родченкова» о допинговом сговоре

22 октября палата представителей Конгресса США в полном составе проголосовала за законопроект об уголовной ответственности "за допинговый сговор".
Газета.Ru 00:13
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Общество

Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова

Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Игры

The Outer Worlds получила высокие оценки критиков

CyberSport.ru вчера в 10:39
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Нью-Орлеан» в первом матче нового сезона НБА

«Торонто Рэпторс» одержал победу в первом матче нового сезона регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс».
Чемпионат вчера в 23:19
Футбол

Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы

Советский спорт 21 октября в 07:46
Армия и оружие

Турция прекратила военную операцию в Сирии

1. Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
Lenta.ru вчера в 17:20
Общество

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
РБК вчера в 20:35
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
Происшествия

В родовом ауле Арашуковых задержали родственников экс-сенатора

Экс-сенатор Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации 30 января, он обвиняется в причастности к убийству двух человек и участии в преступной группировке.
РБК вчера в 13:38
Политика

Российско-африканский саммит в Сочи соберет глав более 40 стран

Рекордное количество глав африканских государств примут участие в саммите Россия-Африка в Сочи 23-24 октября.
Вести.Ru 21 октября в 14:57
Происшествия

На руднике «Таймырский» погибли три человека

На руднике «Таймырский» на севере края обнаружены тела трех человек без признаков жизни.
Наш Красноярский край вчера в 09:21
Единоборства

Тони Фергюсон бросил вызов Джону Джонсу

Бывший временный чемпион UFC в легкой весовой категории Тони Фергюсон обратился к чемпиону в полутяжелой весовой категории Джону Джонсу.
Allboxing.ru вчера в 04:33
Шоу-бизнес

Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk вчера в 02:27
Армия и оружие

Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма

Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 20:58
Хоккей

Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия 01:08
Футбол

В сети появилось фото футболки сборной России на Евро-2020

В интернете появилась фотография с изображением формы сборной России по футболу, в которой команда сыграет в финальной стадии чемпионата Европы.
Sport24.ru 02:17
Шоу-бизнес

Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей

Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta вчера в 10:30
Футбол

Дибала: «Обыграли „Локомотив“ за счет опыта»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Локомотивом». Мы обыграли «Локомотив» за счет опыта.
Soccer.ru вчера в 17:22
Политика

Как Украина пытается добиться признания голодомора геноцидом

МИД Германии выступает против принятия бундестагом петиции о признании голодомора на Украине в начале 1930-х годов актом геноцида.
RT на русском вчера в 15:33
Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК 21 октября в 15:58
Здоровье

На работу в московские поликлиники приняли более 100 врачей

В городские поликлиники приняли на работу новых высококвалифицированных врачей, о чем сообщается на официальном сайте столичного мэра.
Вести Подмосковья 00:39
Политика

В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском 21 октября в 23:32
Общество

Роскачество нашло опасные микроорганизмы и плесень в ромашковом чае

Роскачество провело исследование ромашкового чая и выявило среди 25 торговых марок только 20 безопасных к употреблению.
РБК 02:18
Здоровье

Почти 5 тысяч москвичек прошли бесплатное обследование груди

Более 4,9 тысячи москвичек прошли бесплатное обследование груди за первые выходные с начала акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака молочной железы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 00:34
Политика

Парламент Британии провалил сделку Джонсона и ЕС по Brexit

Правительство Великобритании передало на рассмотрение парламенту новый законопроект о Brexit, который основан на соглашении, которое Борис Джонсон согласовал на саммите ЕС.
Газета.Ru вчера в 16:32
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