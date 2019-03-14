Армия и оружие
ТК ЗвездаРоссийская военная полиция начала патрулирование у сирийского Манбиджа
Российская военная полиция начала патрулирование передовых позиций правительственных сил в сирийской провинции Алеппо к северо-востоку от города Манбидж. Военнослужащие объезжают укрепленные пункты и следят за порядком на улицах.
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Военная полиция России начала патрулировать позиции армии САР около Манбиджа
RT на русскомвчера в 23:44
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Происшествия
В Свердловской области девочка ушла в школу и пропала
Российская газета 03:18
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Ягудин высказался о болезни Заворотнюк
Четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о состоянии здоровья актрисы и жены фигуриста Петра Чернышева Анастасии Заворотнюк, передает "Комсомольская правда".
Газета.Ru вчера в 07:57
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Политика
Россия не видит шагов Украины по подготовке к «нормандской четверке»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит изменений в ситуации с подготовкой саммита "нормандской четверки" со стороны Киева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:53
Общество
Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:57
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Кино
Актер из «Игры престолов» сыграет злодея в сериале «Властелин колец»
Британский актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в "Игре престолов", сыграет главного злодея Орена в сериале "Властелин колец" от Amazon, сообщает Deadline.
РИА Новости вчера в 05:23
Политика
Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Происшествия
Пять человек насмерть отравились газом под Челябинском
В Челябинской области в поселке Роза Коркинского района отравились газом семь человек. Пятерых из них спасти не удалось.
Известия 03:14
Происшествия
Один из участников перестрелки в Ростовской области задержан
Один из участников перестрелки в Орловской районе Ростовской области, в результате которой были убиты пять человек, задержан правоохранительными органами, ещё трое остаются в розыске.
REGNUM 02:54
Футбол
Появилось фото формы сборной России на Евро-2020
В Интернете появилась фотография с новой формой сборной России, в которой команда выступит на предстоящем чемпионате Европы 2020 года.
Metaratings 02:08
Гаджеты
Microsoft представила ПК с аппаратной защитой от атак через прошивку
Компания Microsoft в содружестве с компаниями Intel, Qualcomm и AMD представила мобильные системы с аппаратной защитой от атак через прошивку.
3DNews вчера в 05:00
Армия и оружие
На Украине признали неэффективность бронекатеров «Гюрза-М»
Артиллерийские украинские бронекатеры "Гюрза-М" не могут выполнять задачи в Черном море при волнении три балла и более из-за ограниченных боевых характеристик.
Газета.Ru 02:29
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер 21 октября в 08:32
Экономика
США сняли санкции с компании—владельца танкеров для «Ямал СПГ»
СП владеет СПГ-танкерами ледового класса Arc7, которые осуществляют перевозку СПГ для проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ».
Коммерсантъ вчера в 11:55
Политика
Сергей Аксенов: команду Крыма ждет полная перезагрузка
Сергей Аксенов, который руководил Крымом с момента воссоединения полуострова с Россией, осенью этого года был переизбран главой республики.
ТАСС 01:30
Общество
Роскачество нашло плесень в аптечной ромашке
Роскачество исследовало "ромашку" - лекарства, БАДы и чаи с добавлением этого растения.
Российская газета 01:00
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
Газета.Ru вчера в 17:29
Общество
Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой
РБК 21 октября в 15:58
Футбол
Сарри назвал имя игрока, который ему понравился в составе «Локомотива»
Команда Юрия Семина осталась на третьем месте в таблице с 3 очками. «Ювентус» набрал 7 очков и вышел на первую строчку.
Sportbox.RU вчера в 18:25
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 21 октября в 20:01
Игры
Игрок продает диски с невышедшей Call of Duty: Modern Warfare
CyberSport.ru 20 октября в 06:38
Футбол
Шахтер — Динамо (Загреб) 2:2
Определились стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» — «Динамо» Загреб.
LiveSport.ru вчера в 11:58
Экономика
Россияне стали обращать меньше внимания на цены продуктов в магазинах
Ежегодно «Ромир» проводит исследование, посвященное покупательскому поведению россиян и, в частности, критериям выбора продуктового магазина.
РБК 03:00
Хоккей
Овечкин признан первой звездой матча «Калгари» — «Вашингтон»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари Флэймз».
Sport24.ru 01:49
Политика
Правительство Германии выступило против признания голодомора геноцидом
Инициаторы петиции призывали охарактеризовать голодомор "как геноцид украинского народа, вызванный действиями советского режима во главе со Сталиным".
ТАСС вчера в 02:18
Шоу-бизнес
Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей
Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta вчера в 10:30
Кино
Юрий Быков в Екатеринбурге рассказал, как понимать его фильм «Сторож»
22 октября в Екатеринбурге, в кинотеатре КАРО (ТРЦ «Радуга парк») устроили премьерный показ нового фильма «Сторож» режиссера Юрия Быкова («Майор», «Дурак», «Спящие», «Завод»).
Московский Комсомолец Екатеринбург 00:54