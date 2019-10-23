Армия и оружие

ТВ ЦентрТВ ЦентрРоссийская военная полиция начала патрулировать окрестности Манбиджа

Подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы уже приступили к патрулированию территории к северо-востоку от города Манбидж. Они будут содействовать выводу подразделений курдов, а также пресекать возможные провокации со стороны боевиков.
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Российские военные патрулируют позиции вблизи сирийского Манбиджа

РЕН ТВ01:56

Военная полиция России начала патрулирование в районе сирийского Манбиджа

РБК00:08

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ТАССвчера в 22:06

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Lenta.ruвчера в 22:34

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РИА Новостивчера в 22:10

Военная полиция России начала патрулировать позиции армии САР около Манбиджа

RT на русскомвчера в 23:44
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 05:26, Вашингтон
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Путин заявил о намерении России наращивать присутствие в Африке

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