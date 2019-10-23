Армия и оружие
ТВ ЦентрРоссийская военная полиция начала патрулировать окрестности Манбиджа
Подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы уже приступили к патрулированию территории к северо-востоку от города Манбидж. Они будут содействовать выводу подразделений курдов, а также пресекать возможные провокации со стороны боевиков.
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Военная полиция России начала патрулировать позиции армии САР около Манбиджа
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