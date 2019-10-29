Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руРоссийская военная полиция попала под обстрел в Сирии

В результате обстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе Сирии пострадали шесть человек, в это время там проходила российская военная полиция, сообщило сирийское государственное ТВ. Уточняется, что произошел артиллерийский обстрел, передает РИА «Новости».
Читать в источнике
Комментировать132

Подробнее о событии

СМИ: российская военная полиция попала под обстрел на северо-западе Сирии

Коммерсантъ09:12

В Сирии обстреляли погранпереход, где находилась российская военная полиция

РИА Новости09:06

СМИ сообщили о шести пострадавших при обстреле на границе САР и Турции

РЕН ТВ09:05

Курдские СМИ: российская военная полиция попала под обстрел в Сирии

Московский Комсомолец09:41

Россиян обстреляли в Сирии

Lenta.ru08:39

СМИ сообщили об обстреле российского патруля на границе Сирии и Турции

Газета.Ru08:36

СМИ сообщили об обстреле российского патруля турецкими военными в Сирии

РБК08:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 12:13, Вашингтон
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Происшествия

Полицейский Максидов, свидетель по делу Самариддина Раджабова, отказался признавать себя потерпевшим и уволился

Полицейский Максидов, проходивший свидетелем по делу фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова, отказался признавать себя потерпевшим и уволился.
Эхо Москвы 11:31
Общество

Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим и клоачным

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей Школы Экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов назвал русский язык убогим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:51
Фигурное катание

Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Pravda.Ru 05:51
Авто

Kia распространила первые изображения новой Kia Optima

Автопроизводитель Kia начал тизерную кампанию, посвященную новому поколению автомобиля Kia Optima.
Tvoe-avto.com 07:18
Хоккей

Малкин подтвердил наличие американского паспорта

Известия 01:16
Космос

В Жуковском прошёл этап испытаний космического корабля «Орёл»

Отмечается, что отделение крышки связано с работой парашютной системы аппарата, поэтому эта функция непосредственно влияет на обеспечение безопасности экипажа.
REGNUM 06:34
Шоу-бизнес

Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Армия и оружие

Ракета террористов пробила броню сирийского Т-72

Lenta.ru 08:35
Авто

В Skoda рассказали подробнее о новой Octavia

Чешский концерн Skoda презентовал первые официальные снимки универсала Octavia Combi новой генерации.
Новые автомобили 07:34
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинских политологов в студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости 12:08
Кино

Вышел новый сериал «Война миров» по роману Герберта Уэллса

Культуромания 01:44
Шоу-бизнес

Фадеев перенес сердечный приступ

Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Армия и оружие

США ожидают полной боеготовности С-400 в Турции к концу 2019 года

RT на русском 09:30
Происшествия

Воспитанники ярославского детсада избили девочку на глазах педагога

В Ярославле отстранили от работы воспитательницу с 40-летним стажем после того, как дети избили на прогулке девочку.
Вести.Ru 10:38
Киберспорт

Electronic Arts подтвердила возвращение в Steam

Ferra 10:26
Общество

Великобритания уничтожит тысячи памятных монет, отчеканенных к Brexit

Изначально планировалось, что ограниченная партия в 10 тысяч памятных монет будет продана коллекционерам.
Говорит Москва 07:21
Экономика

Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений

Во вторник, 29 октября, Банк России и Министерство финансов в пресс-центре МИА «Россия сегодня» представили законопроект о внедрении новой системы пенсионных накоплений под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
RT на русском 10:14
Общество

Медведев поручил повысить доверие бизнеса к судам и силовикам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономики, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, СКР, уполномоченного по защите прав предпринимателей, Генпрокуратуры и Верховного суда представить в правительство предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
Коммерсантъ 11:26
Общество

Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля

Российская газета 08:31
Происшествия

Жителя Архангельска обвинили в каннибализме

Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия 06:12
Политика

У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»

«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
REGNUM 06:35
Армия и оружие

Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

РИА Новости 06:41
Космос

В Солнечной системе обнаружили новую планету

Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.
Российская газета вчера в 23:30
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Известия 03:12
Общество

Белгородский губернатор призвал отменить домашние задания в школах

Коммерсантъ 07:58
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала горячее фото в бикини

Украинская поп-певица Настя Каменских снова порадовала своих фанатов откровенной фотографией с отдыха в Мексике.
Московский Комсомолец 04:37
Здоровье

64,5 года составляет средний возраст диагностирования рака в России

Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.
Ugpressa.ru вчера в 00:15
Шоу-бизнес

Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз

Газета.Ru 10:50
Гаджеты

В России представили самый удобный кнопочный телефон

Российская компания «Иной» объявила о выпуске телефона Inoi 117B.
iXBT.com 04:16
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное