Армия и оружие
Взгляд.руРоссийская военная полиция попала под обстрел в Сирии
В результате обстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе Сирии пострадали шесть человек, в это время там проходила российская военная полиция, сообщило сирийское государственное ТВ. Уточняется, что произошел артиллерийский обстрел, передает РИА «Новости».
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