В результате обстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе Сирии пострадали шесть человек, в это время там проходила российская военная полиция, сообщило сирийское государственное ТВ. Уточняется, что произошел артиллерийский обстрел, передает РИА «Новости».

Российская военная полиция попала под обстрел в Сирии

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