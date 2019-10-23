Армия и оружие

Life.ruLife.ruРоссийская военная полиция прибыла к сирийско-турецкой границе

Российская военная полиция пересекла реку Евфрат и прибыла в сирийский город Кобани, расположенный рядом с турецкой границей. Переброска сил производилась в соответствии с договорённостями, ранее достигнутыми президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.
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Российская военная полиция прибыла на турецко-сирийскую границу

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Российская военная полиция в Сирии выдвинулась к границе с Турцией

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Российская военная полиция прибыла в сирийский город Кобани на границе с Турцией

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Вести.Ru06:54

Военная полиция РФ выехала к границе Сирии по договоренности Путина и Эрдогана

Известия06:59
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 10:01, Вашингтон
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Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
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