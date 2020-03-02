Армия и оружие
Газета.RuРоссийская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
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Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
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Виктория Исакова впервые рассказала о смерти трехмесячной дочери
Звезда фильма «Охота на пиранью» Виктория Исакова долгие годы скрывала от публики страшную тайну — ее первая дочь умерла в трехмесячном возрасте.
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Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму
Депутаты партии КПРФ предложили повысить базовый оклад учителей и врачей до двух минимальных размеров оплаты труда.
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В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Хоккей
Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку
Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Политика
Президент почтил память псковских десантников
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье прибыл в Псков, в этом городе он почтил память бойцов 6-й роты, которые погибли в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе столкновения с боевиками, передает телеканал "Россия 24".
Армия и оружие
В России создается новый полицейский бронеавтомобиль
Полицейская бронемашина, в конструкции которой будет учтен опыт создания и испытаний бронеавтомобилей "Атлет" (новое поколение многоцелевых бронированных машин 4х4), создается в России, впервые её покажут на форуме "Армия-2020", заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Политика
Эрдоган рассказал о цели переговоров с Путиным
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о своей цели в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
Гаджеты
Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов
Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.
Хоккей
Николай Заварухин: «Очень мощная атака у „Автомобилиста“, но ребята здорово сыграли в обороне»
Ребята здорово сыграли в обороне, здорово сыграли в меньшинстве, хотя непозволительно с такой командой много удаляться.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Общество
В «Яндекс.Такси» подтвердили передачу данных пассажиров силовикам
Рожкова не ответила "Медиазоне", передавал ли сервис данные журналиста силовикам.
Происшествия
В Иркутске чиновник во время задержания съел улики
Видео задержания Владимира Журавлёва опубликовало региональное управление Следственного комитета, сообщает телеканал "360".
Кино
«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»
«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
Политика
Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле
Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" побеждает на выборах в Кнессет (парламент Израиля), сообщает The Jerusalem Post.
Здоровье
У прибывших с Diamond Princess россиян не обнаружено коронавируса
Состояние семи прибывших в Приморье россиян с круизного лайнера Diamond Princess, на котором ранее была зафиксирована вспышка нового коронавируса, удовлетворительное, признаков болезни нет, сообщила пресс-служба правительства Приморья.
Авто
Даже экономить нужно умеючи. Как автомобилисты провоцируют поломки моторов
Слишком активная езда на замороженном автомобиле не только увеличивает износ деталей, но может привести к мгновенной поломке, например, за счёт проворота вкладышей подшипников скольжения.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак
Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Политика
Кадыров назвал «сделку века» преступлением против мусульманского мира
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает план Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, известный как "сделка века", преступлением против всего мусульманского мира.
Общество
У тысяч россиян украли бонусы со скидочных карт
Мошенники всё чаще крадут бонусы со скидочных карт россиян.
Общество
Японцы за сутки раскупили всю туалетную бумагу в стране
Японцы буквально за сутки раскупили всю туалетную бумагу в стране. Небывалый ажиотаж возник на фоне слухов, связанных с коронавирусом.
Космос
В России запатентовали заклеивание дырки в кораблях «Союз» салфеткой
Наука
Стволовых клеток в яйцеклетках не существует
Одной из целей исследования и было выяснение того, существуют ли в яйцеклетках стволовые клетки.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Футбол
«Манчестер Сити» Гвардиолы выиграл все финалы
Накануне манчестерцы взяли Кубок английской лиги, победив в финальном поединке «Астон Виллу» со счетом 2:1. Это уже третий финал турнира, где побеждает команда Гвардиолы.
Общество