Армия и оружие
Взгляд.руВоенная полиция России выехала к сирийско-турецкой границе
«В соответствии с договоренностями, достигнутыми президентами России и Турции 22 октября в Сочи, сегодня в 12 часов дня колонна российской военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы», – говорится в релизе, передает РИА «Новости».
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Политика
Члены избиркомов в подмосковном Королеве участвовали в фальсификации выборов депутатов городского совета 8 сентября
Члены избирательных комиссий в подмосковном Королеве участвовали в фальсификации выборов депутатов городского совета 8 сентября, - сообщает "Новая газета".
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Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 07:46
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Елена Малышева: Есть лекарства, которые нельзя принимать просроченными
Врач и телеведущая Елена Малышева заверила, что есть лекарства, которые можно принимать даже просроченными, а есть те, которые нельзя.
HotGeo вчера в 15:05
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
РИА Новости 05:38
Происшествия
Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом
Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 06:41
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Армия и оружие
Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией
Германия намерена обсуждать договоренность лидеров России и Турции по Сирии с европейскими партнерами, а также с Москвой и Анкарой, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
РИА Новости 08:19
Армия и оружие
Эксперт оценил критику США договоренностей Путина и Эрдогана по Сирии
В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс заявил, что силы самообороны сирийских курдов уже полностью покинули зону безопасности на севере страны.
Взгляд.ру 06:00
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Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Общество
Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Lenta.ru 06:56
Политика
Россия списала странам Африки долгов более чем на $20 млрд
Россия списала странам Африки долгов более чем на $20 млрд, но надеется удвоить товарооборот с государствами этого континента за 5 лет.
Газета.Ru 08:02
Происшествия
Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы
Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
Lenta.ru 06:01
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Происшествия
Опубликовано видео ДТП в Петербурге, где две машины сбили пешеходов
Опубликовано видео столкновения двух машин в центре Санкт-Петербурга, в результате которого пострадали восемь человек.
RT на русском 07:59
Технологии
Создан чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи
Astera 21 октября в 16:31
Общество
ФСИН решила привлечь к труду всех заключенных в России
ФСИН намерена привлечь к выполнению заказов государственных компаний всех заключенных в российских колониях, заявил замглавы ведомства Рустам Степаненко.
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Газета.Ru вчера в 23:16
Авто
Назвали преимущества турбированных двигателей над атмосферными
Автоновости дня вчера в 08:54
Здоровье
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии в вечернее время
Лекарства от повышенного кровяного давления (гипертония) следует принимать в вечернее время или перед сном.
МИР 24 04:28
Общество
Провоз топлива на Шиес обеспечил вооружённый ОМОН
На Шиесе завершилась операция по доставке топлива — проезд бензовозов к месту строительства полигона обеспечили в том числе вооружённые бойцы ОМОН.
REGNUM 06:46
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на московском кладбище
Столичные власти разрешили родным звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк получить бесплатное место для захоронения на закрытом Анкудиновском кладбище.
Росбалт 03:39
Финансы
Глава ПФР назвал уровень индексации пенсий в ближайшие три года
Как отметил глава Пенсионного фонда, индексация социальных пенсий в 2020 году пройдет на уровне 7%, в 2021 – 2,6%, в 2022 – 3,1%.
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Общество
Российским пиратам отключили плеер
В Нидерландах отключили серверы стримингового плеера Moonwalk, который использовали 80% пиратских сайтов в России, включая самые крупные из них, сообщает TorrentFreak.
MOS.news вчера в 09:46
Авто
Hyundai разработала интеллектуальный круиз-контроль
Концерн Hyundai Motor Group, включающий в себя компании Hyundai, Kia и Genesis, разработал первый в мире круиз-контроль, который анализирует поведение водителя.
Тарантас Ньюс 21 октября в 04:57
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина во второй раз стала мамой
Двукратная олимпийская чемпионка, 40-летняя Светлана Хоркина в понедельник, 21 октября, во второй раз стала мамой.
Вести.Ru вчера в 06:50
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Piter.tv вчера в 09:56
Кино
Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv 05:52
Общество
Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой
Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
Дождь вчера в 03:48
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10