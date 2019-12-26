Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиРоссийская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии

Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули американские военные, в сирийском поселке Телль-Самин - стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.
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Военная полиция России заняла оставленный американцами опорный пункт в Сирии

Комсомольская правда22:09

Российская военная полиция заняла брошенную американцами базу в Ракке

Известия21:42

Российская военная полиция заняла бывший опорный пункт США в Сирии

Газета.Ru21:12

Российские военные заняли бывший опорный пункт американцев в САР

Российская газета21:26

Военная полиция РФ заняла опорный пункт под Раккой, оставленный американцами

ТАСС21:29

Военная полиция России заняла в Сирии покинутый США опорный пункт

RT на русском21:07

Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии

РИА Новости21:04
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Политика

Письмо Кеннеди о Санта-Клаусе показали на выставке в США

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Армия и оружие

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Происшествия

Российская пианистка погибла на отдыхе в Будапеште, пишут СМИ

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Газета.Ru вчера в 15:41
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В СПЧ раскритиковали идею сделать 31 декабря выходным

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Пост замминистра связи Солдатов занимал в 2008–2010 гг. По словам собеседника «Ведомостей», его подозревают в подделке документов: «IPv4-адреса не являются материальной ценностью или интеллектуальной собственностью».
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Общество

Стал известен график выплат пенсий в новогодние праздники в ЕАО

Отделение Пенсионного фонда по Еврейской автономной области и региональный филиал «Почты России» утвердили график выплат пенсий в новогодние праздники.
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Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

По итогам третьего квартала этого года самым продаваемым оказался телефон от американской компания Apple, iPhone XR.
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Здоровье

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Немецкие медики назвали 4 способа, которые помогают снизить давление без лекарств. Об этом пишет «Медикфорум» со ссылкой на Focus.de.
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"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Клопс 23 декабря в 23:47
Космос

Корабль Starliner вернулся на Землю после неудачной миссии к МКС

Watch our live coverage: https: / / t.co / MAYPLDF7R7 pic.twitter.com / 66owuQDsVB — NASA (@ NASA) December 22, 2019 Аппарат стартовал 20 декабря с мыса Канаверал (Флорида), в космос его вывела ракета-носитель Atlas V. Беспилотный запуск прошел штатно, однако примерно через полчаса стало ясно, что Starliner не сможет достичь запланированной орбиты из-за ошибки в системе расчета полетного времени.
Naked Science 23 декабря в 19:02
Общество

Владелец PickPoint выкупит у Qiwi сеть постаматов

Владелец PickPoint выкупит у Qiwi сеть постаматов.
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Чешский концерн Skoda подвел итоги ноября 2019-го, оценив объемы продаж.
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Политика

Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина

Ранее Владимир Путин рассказал в фильме "Миропорядок 2018", что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
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Авто

Производство внедорожника Aurus Komendant начнется в 2022 году

Старт серийного производства внедорожника Aurus Komendant на мощностях Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане запланирован на 2022 год.
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Фёдор Емельяненко прокомментировал свой бой с Джексоном

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Сирия может подать иск против США из-за разграбления нефтяных ресурсов

"Сирия рассматривает возможность подачи международного иска против Соединенных Штатов в связи с тем, что они воруют сирийскую нефть", - указала Шаабан, добавив, что ее страна приступила к геологоразведочным работам на своих нефтяных месторождениях совместно с российскими компаниями.
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В Новгороде подростка убили после отказа полиции его искать

В Великом Новгороде Следственный комитет начал расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников полиции, которые отказались принять заявление о пропаже несовершеннолетнего, позднее жестоко убитого.
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Суда для достройки «Северного потока – 2» найдены

Достройка газопровода «Северный поток — 2» сорвана не будет: суда для подводно-технических работ найдены, сообщили 25 декабря в правительстве РФ.
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На Урале при игре с кошкой погибла школьница

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Эксперт рассказал, как не следует заряжать смартфон

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В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
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