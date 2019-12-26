Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули американские военные, в сирийском поселке Телль-Самин - стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.

с чего всё началось

Еще несколько дней назад опорный пункт в здании бывшей школы занимали американские военные. Власти Сирии ранее заявляли, что пока пункт контролировали США, боевикам удавалось провозить по соседним дорогам оружие.

Хоккей Путин рассказал, что в последнее время мало спит Президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время спал по четыре-пять часов.

Общество QIWI продала свою сеть постаматов QIWI продала сеть постаматов — QIWI Box — логистическому оператору PickPoint, сообщил представитель платежного сервиса и подтвердила представитель PickPoint.

Кино Фильм «Одесский пароход». Все готово к премьере! Фильм «Одесский пароход» - первая премьера нового года на телеканале «Россия 1». Режиссер картины Сергей Урсуляк впервые обратился к жанру комедии и снял киноальманах по миниатюрам Михаила Жванецкого.

Экономика Прогноз по курсу доллара: россиян заманивают в ловушку Несмотря на радужные прогнозы и активный рост российской национальной валюты, падения не избежать и рубль может рухнуть до 100 за доллар.

Здоровье В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.

Гаджеты Популярность продуктов с шиной PCIe 4.0 сможет обеспечить только Intel Пока лидер рынка микропроцессоров не начнёт поставлять на рынок свои процессоры и чипсеты с контролерами PCIe 4.0, настоящей популярности новой шине не видать.

Общество Россия нашла корабли для достройки «Северного потока-2» Правительство России издало распоряжение о контроле иностранных судов в Балтийском море, из которого следует, что по крайней мере несколько кораблей для достройки "Северного потока-2" все же удалось найти.