Армия и оружие
РИА НовостиРоссийская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии
Еще несколько дней назад опорный пункт в здании бывшей школы занимали американские военные. Власти Сирии ранее заявляли, что пока пункт контролировали США, боевикам удавалось провозить по соседним дорогам оружие.
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с чего всё началось
Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули американские военные, в сирийском поселке Телль-Самин - стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.РИА Новостивчера в 21:04
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