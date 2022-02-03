КоммерсантъРоссийская замена SWIFT справится лишь с внутренними операциями, считают экспертыКак констатирует IIF, сейчас в Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) зарегистрированы около 400 финансовых учреждений.КоммерсантъОтмечается, что отключение РФ от SWIFT не создаст прямого коллапса для финансовой системы России.URA.RuСпособность же существующей инфраструктуры обеспечить трансграничные платежи в глазах IIF выглядит сомнительной.Коммерсантъ«Процесс увеличения доли операций, проводимых в системе, вероятно, займет время, однако критической слабостью остается именно недостаток международных связей и ограничения на проведение трансграничных операций»,— указали эксперты.КоммерсантъЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАналитики заявили, что в случае отключения от SWIFT у России есть выходNews.ru20:42Аналитики: у России есть выход на случай отключения от SWIFTРамблер20:29«Ъ»: российский аналог SWIFT не справится с грузом задачURA.Ru19:37Российская замена SWIFT справится лишь с внутренними операциями, считают экспертыКоммерсантъ17:16Показать ещёПоделиться