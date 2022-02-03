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Российская замена SWIFT справится лишь с внутренними операциями, считают эксперты

Как констатирует IIF, сейчас в Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) зарегистрированы около 400 финансовых учреждений.
Коммерсантъ
Отмечается, что отключение РФ от SWIFT не создаст прямого коллапса для финансовой системы России.
URA.Ru
Способность же существующей инфраструктуры обеспечить трансграничные платежи в глазах IIF выглядит сомнительной.
Коммерсантъ
«Процесс увеличения доли операций, проводимых в системе, вероятно, займет время, однако критической слабостью остается именно недостаток международных связей и ограничения на проведение трансграничных операций»,— указали эксперты.
Коммерсантъ

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