Общество
REGNUMРоссийские АЭС установили новый рекорд по выработке электроэнергии
Российские атомные электростанции (АЭС) установили очередной рекорд по выработке электроэнергии в 2019 году — свыше 208,7 млрд кВтч. Об этом 1 января сообщается на официальном сайте АО «Концерн Росэнергоатом».
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Здоровье
Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний
Премьер-министр России Медведев подписал постановление правительства и утвердил правила стимулирующих выплат мед.работникам за выявление онкозаболеваний при проведении диспансеризации и профилактических мед.осмотров людей. ￼ За выявление онкологии у пациента будет выплата в тыс. рублей.
Экономика
В России подняли минимальные цены на водку и акцизы на пиво и вино
В России с начала 2020 года увеличилась минимальная стоимость водки, коньяка и бренди.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Происшествия
Потасовка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео
Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Политика
«Нафтогаз» завершил отделение оператора ГТС Украины
Украинский «Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) страны от своей структуры.
Единоборства
Боец Али Исаев нокаутировал американца и заработал миллион долларов
Боец смешанного стиля представляющий Дагестан Али Исаев нокаутировал своего оппонента американца Джареда Рошольта.
Гаджеты
Существенно подешевел 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S
Известно, что Xiaomi TV 4S, который был представлен еще год назад, существенно подешевел со дня старта продаж.
Общество
Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее
Общество
В Латвии отменили присвоение статуса неграждан русским детям
В Латвии вступил в силу закон, отменяющий автоматическое присвоение новорожденным статуса неграждан. Об этом сообщает «Sputnik Латвия».
Авто
Hyundai Santa Fe II за 800 тысяч рублей: На что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера
Футбол
Дубль Жезуса помог «Манчестер Сити» обыграть «Эвертон»
В матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Эвертоном».
Происшествия
Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак
Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.
Общество
В Epic Games Store раздают Steep и две игры серии Darksiders
Единоборства
Тренер Макгрегора удивился форме спортсмена
Футбол
Погба пропустит несколько недель из-за травмы
Хоккей
Россия сразится со Швейцарией в четвертьфинале МЧМ по хоккею
Сюрприз на старте плей-офф В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с Швейцарией.
Гаджеты
Xiaomi выпустит обновленную версию популярного Redmi Note 8
По словам инсайдера Мукул Шармы, который является проверенным источником, китайский гигант Xiaomi готовит новую модификацию смартфона Redmi Note 8. Ожидается, что компания его выпустит уже в ближайшее время.
Кино
Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети
В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
Экономика
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Политика
Австрийские консерваторы договорились о коалиции с «зелеными»
Лидер Австрийской народной партии (АНП) (консерваторы) Себастьян Курц — бывший федеральный канцлер — в среду достиг коалиционного соглашения с партией «Зеленые — Зеленая альтернатива» (левоцентристы).
Происшествия
В Благовещенске нашли пропавшего двухлетнего ребенка
Двухлетнего мальчика, пропавшего в Благовещенске, нашли живым, сообщает "ПортАмур".
Политика
Новогоднее обращение Порошенко высмеяли в Сети
Происшествия
В Тверской области на базе отдыха погиб водитель снегохода
В среду, 1 января, на базе отдыха «Достоевский», что в Кимрском районе Тверской области, погиб водитель снегохода.
Политика
Россия и Украина подписали соглашения по транзиту газа
С сегодняшнего дня документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года, добавил глава «Газпрома».