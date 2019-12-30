Общество

REGNUMREGNUMРоссийские АЭС установили новый рекорд по выработке электроэнергии

Российские атомные электростанции (АЭС) установили очередной рекорд по выработке электроэнергии в 2019 году — свыше 208,7 млрд кВтч. Об этом 1 января сообщается на официальном сайте АО «Концерн Росэнергоатом».
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