Российские атомные электростанции (АЭС) установили очередной рекорд по выработке электроэнергии в 2019 году — свыше 208,7 млрд кВтч. Об этом 1 января сообщается на официальном сайте АО «Концерн Росэнергоатом».

Здоровье Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний Премьер-министр России Медведев подписал постановление правительства и утвердил правила стимулирующих выплат мед.работникам за выявление онкозаболеваний при проведении диспансеризации и профилактических мед.осмотров людей. ￼ За выявление онкологии у пациента будет выплата в тыс. рублей.

Происшествия Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.

Гаджеты Xiaomi выпустит обновленную версию популярного Redmi Note 8 По словам инсайдера Мукул Шармы, который является проверенным источником, китайский гигант Xiaomi готовит новую модификацию смартфона Redmi Note 8. Ожидается, что компания его выпустит уже в ближайшее время.

Политика Австрийские консерваторы договорились о коалиции с «зелеными» Лидер Австрийской народной партии (АНП) (консерваторы) Себастьян Курц — бывший федеральный канцлер — в среду достиг коалиционного соглашения с партией «Зеленые — Зеленая альтернатива» (левоцентристы).