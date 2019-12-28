Экономика
РИА НовостиРоссийские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии
АЭС в России по итогам 2019 года установили новый рекорд по выработке электроэнергии, выдав в совокупности почти 209 миллиардов киловатт-часов, сообщила в среду пресс-служба оператора всех атомных электростанций в стране, концерна "Росэнергоатом".
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Кино
Кевин Смит рассказал о «шокирующей» альтернативной концовке «Джокера»
Художественный фильм «Джокер» про одноимённого персонажа американских комиксов имел альтернативную, «шокирующую» концовку, заявил кинорежиссёр Кевин Смит.
Спорт
Большунов выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования престижного турнира "Тур де Ски", который проходит в итальянском Тоблахе.
Политика
Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Хоккей
Капитан сборной Канады извинился за неуважение к гимну РФ
Политика
Экс-беркутовец рассказал об угрозах со стороны украинских следователей
Следователи, занимавшиеся делом бойцов "Беркута", угрожали им пожизненными сроками, требуя оклеветать коллег из этого спецподразделения, рассказал журналистам вернувшийся из украинского плена бывший боец "Беркута" Сергей Тамтура.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Политика
Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде
Футбол
Роналду и Месси на двоих забили больше «МЮ» в уходящем десятилетии
Стало известно количество голов нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду в уходящем десятилетии.
Спорт
Глава МОК высказался по поводу политики на Олимпийских играх
Соревнования не должны быть способом продвижения каких-либо политических идей или интересов, считает президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Общество
Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке
Папа римский Франциск во время традиционной проповеди извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.
Шоу-бизнес
Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»
Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
Происшествия
В Саратовской области рецидивист зарезал покупателя магазина
Ранее неоднократно судимый 38-летний житель Саратовской области задержан по подозрению в том, что в новогоднюю ночь ножом смертельно ранил покупателя магазина в городе Аркадаке, сообщило областное управление СК РФ.
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Происшествия
У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей
Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более чем 10 млн рублей.
Происшествия
В Ростовской области в ДТП погибли два человека
Два человека погибли в результате аварии в Ростовской области. Происшествие случилось в Тарасовском районе 1 января около 7:30.
Гаджеты
Рассекречена дата выхода умных часов Amazfit Bip
Ранее сообщалось, что в Huami готовятся к презентации модели умных часов – Amazfit Bip S. Теперь разработчики объявили официальную дату выхода устройства.
Культура
Новая серия «Простоквашино» посвящена корпоративам
Происшествия
Три человека убиты при нападении на пост ДПС в Ингушетии
Силовики на посту при въезде в Магас убили двоих и ранили одного нападавшего, один из трех раненых силовиков скончался, сообщили источники.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Общество
В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом
С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Армия и оружие
Анонсирована разработка новых видов вооружений для истребителя Су-57
Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что планируется создание новых видов вооружения для нового российского истребителя пятого поколения Су-57.
Происшествия
СМИ: 7-летнюю девочку похитили в Москве в новогоднюю ночь
В Москве правоохранительные органы разыскивают 7-летнюю девочку, которую в новогоднюю ночь похитила неизвестная женщина.
Общество
Путин поздравил россиян с Новым годом
Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Кино
Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере
Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Футбол
Березуцкий: «„Спартак“ переплатил за Тиля раза в два»
Политика
Немецкий журналист предостерег ФРГ от союзнических отношений с Россией
Журналист немецкого издания Die Welt назвал «опасной иллюзией» восприятие России в качестве потенциального союзника ФРГ, сообщает RT.