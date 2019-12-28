Экономика
РИА НовостиРоссийские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии
АЭС в России по итогам 2019 года установили новый рекорд по выработке электроэнергии, выдав в совокупности почти 209 миллиардов киловатт-часов, сообщила в среду пресс-служба оператора всех атомных электростанций в стране, концерна "Росэнергоатом".
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Политика
Главный раввин Польши нашел оправдания для посла-антисемита
Главный раввин Польши Михаэль Шудрих и глава союза еврейских общин в Польше Клара Колодейская-Полтын нашли аргументы в поддержку бывшего посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского.
Происшествия
Житель Екатеринбурга устроил стрельбу из автомата в Новый год
Один из жителей Екатеринбурга устроил стрельбу из автомата в новогоднюю ночь.
Финансы
За 2019 год евро подешевел к доллару на 3%
По задумке еврокомиссаров, евро должен был нарушить гегемонию доллара.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Энергетика
Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Происшествия
Шесть человек пострадали при пожаре в психдиспансере в Удмуртии
Шесть человек пострадали в результате пожара в психоневрологическом диспансере в городе Глазове в Удмуртии.
Кино
Как сейчас выглядит Генри Кавилл? Тренировки для роли ведьмака, супермена
Неоднозначной была и реакция на результаты кастинга: в роли беловолосого ведьмака Геральта из Ривии Netflix видел Генри Кавилла.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Культура
Соседов: Пугачева еле стоит на сцене
Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Космос
Красный гигант Бетельгейзе вскоре может стать сверхновой
Общество
Папа Римский извинился за то, что ударил женщину
Папа Римский Франциск извинился за ситуацию, когда 31 декабря он ударил по рукам женщину. Он объяснил, что потерял терпение.
Кино
Netflix определил популярные проекты 2019 года
Стриминговый сервис Netflix рассказал о самом востребованном в уходящем году проекте, так, комедию "Загадочное убийство" режиссера Кайла Ньюачека посмотрели 30,9 миллиона зрителей за первые три дня после выхода.
Политика
Зеленский назвал новую национальную идею Украины
Экономика
Вступил в силу закон о повышении МРОТ
Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, сообщает ИА REGNUM.
Космос
Названы главные космические проекты 2020 года
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года в Роскосмосе рассказали об основных космических проектах России на 2020 год.
Общество
В России изменились правила выгула собак потенциально опасных пород
Согласно новации, запрещается выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка, независимо от места прогулки.
Кино
Российский кинопрокат возглавила комедия «Холоп»
Армия и оружие
Из Чечни на службу в армию отправились 500 новобранцев
Из Чечни, начиная с 2014 года, в армию ежегодно призывают по 500 человек.
Общество
Первый в 2020 году в Татарстане мальчик родился под бой курантов в РКБ
В новогоднюю ночь в столице Татарстана первый ребенок родился под бой курантов в роддоме РКБ, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Экономика
Акцизы на сигареты и табак в России повысились
С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.
Автоспорт
Роберт Кубица объявлен резервным пилотом Alfa Romeo
Экс-пилот Williams Роберт Кубица проведёт сезон-2020 в качестве резервного гонщика команды Alfa Romeo.