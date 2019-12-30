Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии

АЭС в России по итогам 2019 года установили новый рекорд по выработке электроэнергии, выдав в совокупности почти 209 миллиардов киловатт-часов, сообщила в среду пресс-служба оператора всех атомных электростанций в стране, концерна "Росэнергоатом".
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