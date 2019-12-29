Общество
РИА НовостиРоссийские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии
АЭС в России по итогам 2019 года установили новый рекорд по выработке электроэнергии, выдав в совокупности почти 209 миллиардов киловатт-часов, сообщила в среду пресс-служба оператора всех атомных электростанций в стране, концерна "Росэнергоатом".
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Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Кино
Российский прокат в выходные возглавил фильм «Холоп»
Кино
В прокат вышло «Вторжение» Бондарчука
1 января на большие экраны выходит блокбастер Фёдора Бондарчука «Вторжение» — продолжение ленты 2017 года «Притяжение».
Общество
Закон о любительском рыболовстве вступил в силу с 1 января
Вступил в силу закон о любительском рыболовстве, который предусматривает бесплатную рыбалку на водных объектах общего пользования.
Политика
Путин присвоил звание генерала главе ФССП
Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Космос
На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье
Только балерина показывает шпагаты и мини-купальники, а актриса агитирует за отсутствие нижнего белья.
Шоу-бизнес
Охлобыстин попросил прощения у проституток за сравнение с Водонаевой
Хоккей
Тренер сборной России назвал голкипера на матч со Швейцарией
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов назвал голкипера, который будет защищать ворота в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира, передает Sport24.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Происшествия
МВД Ингушетии подтвердило факт нападения на пост ДПС в Магасе
Трое неизвестных напали на пост дорожно-патрульной службы (ДПС) в ингушском городе Магас, сообщил «Интерфаксу» сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Общество
«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Происшествия
В Свердловской области полицейский застрелил напавшего на него мужчину
В Свердловской области сотрудник правоохранительных органов застрелил напавшего на него с монтировкой мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.
Общество
В Брянске в новогоднюю ночь появились на свет 7 малышей
В новогоднюю ночь в Брянске на свет появились 7 малышей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона
Накануне ведущая показала грудь после удаления силикона.
Происшествия
Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым
Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
Авто
Hyundai Santa Fe II за 800 тысяч рублей: На что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера
Происшествия
В Липецкой области в новогоднюю ночь погиб 17-летний подросток
В Лебедянском районе Липецкой области правоохранители проводят проверку по факту смерти 17-летнего подростка в новогоднюю ночь.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Происшествия
Потасовка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео
Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
Общество
В Латвии отменили присвоение статуса неграждан русским детям
В Латвии вступил в силу закон, отменяющий автоматическое присвоение новорожденным статуса неграждан. Об этом сообщает «Sputnik Латвия».
Политика
Ким Чен Ын впервые не поздравил нацию с Новым годом
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не стал выступать с новогодним обращением.
Политика
Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке
Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
Политика
Два канала показали новогоднее обращение Порошенко вместо Зеленского
Два украинских телеканала показали в эфире новогоднее обращение бывшего президента страны Петра Порошенко вместо речи Владимира Зеленского.
Экономика
Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года
Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком
Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.