Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии

АЭС в России по итогам 2019 года установили новый рекорд по выработке электроэнергии, выдав в совокупности почти 209 миллиардов киловатт-часов, сообщила в среду пресс-служба оператора всех атомных электростанций в стране, концерна "Росэнергоатом".
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Российские АЭС вышли на новый рекордные показатели в 2019 году

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Российские АЭС в 2019 году установили рекорд по выработке электроэнергии

РБК09:22

Российские АЭС в минувшем году выдали рекордное количество электроэнергии

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Российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии

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RT на русском07:30

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РИА Новости07:13

Российские АЭС в 2019 году вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии

ТАСС07:01
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В новогоднюю ночь в Брянске на свет появились 7 малышей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
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Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
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Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
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