Армия и оружие
Lenta.ru«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими
Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с «Московским комсомольцем» назвал три версии появления МиГ-29 в Ливии. Согласно первой, истребители действительно являются российскими, а в Ливию данные самолеты прибыли с авиабазы Хмеймим в Сирии.
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В воздух поднялась авиация Хафтара: показано видео с подготовкой МиГ-23МЛД
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В Бразилии рекордными темпами растет число зараженных коронавирусом
В Бразилии зафиксировали рекордный показатель за весь период эпидемии — число заразившихся COVID-19 за сутки превысило 19,9 тыс. Об этом свидетельствует официальная статистика национального Министерства здравоохранения.
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Госдума приняла закон о едином регистре сведений о гражданах РФ
Госдума сегодня, 21 мая, приняла закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России, сообщает РИА Новости.
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Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
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МЧС предлагает ужесточить наказание за пожары по неосторожности
МЧС предлагает ужесточить наказание за пожары по неосторожности, в том числе при сжигании сухой травы.
РЕН ТВ 20:41
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Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»
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РИА Новости 16:58
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Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
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Напомним, что главной особенностью модели Vivo X50 Pro станет необычная камера с крупным основным блоком, большим сенсором и подвесной системой стабилизации.
3DNews 07:10
Политика
Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу создать собственную ракету дальностью до 300 км. Об этом сообщает БЕЛТА.
RT на русском 05:36
Наука
Мультиспектральный анализ выявил скрытые тексты Свитков Мертвого моря
Полит.ру вчера в 07:00
Общество
Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку
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Названа болезнь, повышающая риск смерти от коронавируса
По словам ученых, во время пандемии смертность от болезней печени резко увеличилась - около 80% больных циррозом умерли от заболеваний легких.
Сайт интересных новостей 14:49
Происшествия
На Украине завершили расследование дела Шеремета
Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко.
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Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
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Три футболиста «Оренбурга» рискуют пропустить рейс в Россию
По данным «СЭ», три футболиста «Оренбурга» — хорват Даниэл Мишкич, серб Урош Радакович и португалец Рикарду Алвеш — рискуют пропустить рейс в Россию.
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В Москве за организацию проституции задержали издателя журнала «Флирт»
Московский Комсомолец 04:29
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Родной для Microsoft браузер Edge засветился на Linux
Тизер грядущего интернет браузера Microsoft Edge для Linux, который, как ожидается, появится в будущем, компания продемонстрировала на конференции разработчиков Build, 20 мая сообщает ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна 20 мая в 14:19
Армия и оружие
Венесуэла поручила своей армии сопровождать иранские нефтяные танкеры
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Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
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Советник Трампа считает, что США не планируют выходить из СНВ-3
США намерены выйти из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
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Наказание за несоблюдение масочного режима ужесточат в Алтайском крае
Восемь протоколов уже составлено Руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко во время заседания оперативного штаба рассказала об ужесточении наказания за несоблюдение масочного режима.
АМИТЕЛ 07:31
Здоровье
В Минздраве рассказали о мощности второй волны CoViD-19
Сам же CoViD-19 займёт место среди других заболеваний и будет периодически напоминать о себе.
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Борисов рассказал об успешных результатах испытаний истребителя Су-57
Борисов отметил, что в результате испытаний истребитель пятого поколения Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания.
Политическая Экспертиза 20 мая в 22:59
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Махачкалу закроют на карантин на дни Ураза-Байрама
С 23 по 26 мая, в дни Ураза-Байрама Махачкалу закроют на карантин из-за ухудшения ситуации с корнавирусом, сообщила мэрия города.
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