с чего всё началось

Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии. Видеозапись с техникой российского производства опубликована в Telegram-канале «Военный Осведомитель». Отмечается, что на видео показали колонну сил Ливийской национальной армии (ЛНА) «на просторах Ливии».

Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии

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