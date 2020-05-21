Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссийские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии

Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии. Видеозапись с техникой российского производства опубликована в Telegram-канале «Военный Осведомитель». Отмечается, что на видео показали колонну сил Ливийской национальной армии (ЛНА) «на просторах Ливии».
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с чего всё началось
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1Э» сбил турецкий ударный беспилотник «Bayraktar TB2», сообщает военный аналитик Бабак Тагвей в своем Twitter
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ИА Новороссия13:49

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«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК

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Половина турецких видео с уничтожением ЗРПК «Панцирь» в Ливии оказались фэйковыми

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Российский «Панцирь-С1» сбил турецкий беспилотник в Ливии

Газета.Ru16:46

Раскрыта география уничтожения российских «Панцирей» в Ливии

Piter.tvвчера в 05:03

СМИ сообщили об уничтожении российских «Панцирей» в Ливии

Росбалт21 мая в 01:30
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Общество

Илон Маск признался в любви к русскому языку

Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск в очередной раз признался, что ему нравится русский язык.
Российская газета 19:42
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Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

Общественный контроль вчера в 07:15
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Политика

Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания

Коммерсантъ 18:25
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Шоу-бизнес

Пригожин заявил о бедственном положении артистов из-за коронавируса

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты, особенно молодые, оказались в ужасных условиях из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 02:45
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Политика

Сатановский рассказал о «бардаке» в России: «Голикова одним видом панику наводит»

«Голикова одним своим видом панику наводит: о чём говорит, неважно, сразу хочется бежать к спасательным шлюпкам», - продолжил эксперт.
Московский Комсомолец 09:49
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Политика

ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга Путина в апреле до 27%.
РИА Новости 16:30
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Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости вчера в 05:39
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Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук ответила на замечания поклонников о постаревшем лице

Фанаты сделали Юлии замечания в отношении внешности — порекомендовали попробовать какие-либо методы омоложения.
RuNews24.ru 17:47
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Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
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Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
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Общество

В Госдуме оценили перспективы уменьшения пенсионного возраста

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что в России вряд ли пойдут на снижение пенсионного возраста.
Газета.Ru 11:56
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Армия и оружие

Экраноплан «Чайка» может быть возрожден в России

Последняя, как утверждается в издании, может быть возрождена в России.
ИнфоСМИ вчера в 06:15
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Происшествия

В Красноярском крае скончались ещё три пациента с коронавирусом

697 человек вылечили (плюс 38 за сутки). За сутки в Красноярском крае скончались ещё три пациента с коронавирусом.
REGNUM 03:53
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Кино

Лучшей экранизацией Стивена Кинга стало «Сияние»

Лучшей экранизацией была признана картина «Сияние» режиссера Стэнли Кубрика. Ленту показали на больших экранах 40 лет назад.
Live24 07:52
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Происшествия

Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых

Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru 12:37
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Политика

Захарова: США не собирались обсуждать с РФ Договор по открытому небу

США не собирались обсуждать с Россией появлявшиеся претензии по Договору по открытому небу (ДОН), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Коммерсантъ 19:58
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Общество

Оксана Пушкина заявила о планах по закону о семейно-бытовом насилии

Продвигать документ только что излечившаяся от коронавирусной инфекции Пушкина планируют начать сразу после снятия карантинных ограничений.
REGNUM 21:01
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Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 15:25
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Шоу-бизнес

Адвокат Лолиты заявил в полицию на ее бывшего мужа

РИА Новости 18:13
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Религия

Мусульмане начинают отмечать Ураза-байрам

Праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) - праздник разговения после поста во время священного месяца Рамадан - начинают отмечать российские мусульмане в этом году с заходом солнца, продолжится празднование завтра в течение дня.
Вестник Кавказа 14:00
Общество

В Гидрометцентре назвали аномальными майские холода в Москве

Синоптики назвали аномальными затянувшиеся майские холода в европейской части России.
Российская газета 18:28
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Армия и оружие

США намерены заменить вертолеты Ми-17 в Афганистане на свои

ИА Красная Весна 05:30
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Общество

Жители Самары устроили флешмоб в поддержку медсестры в бикини

Известия 19:39
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Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM 16:34
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Общество

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами

Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, сообщается на электронном табло.
РИА Новости 20:20
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Артемий Панарин сделал Алисе Знарок предложение

Хоккеист сделал дочери главного тренера «Спартака» Олега Знарка предложение.
Bookmaker-ratings.ru 01:24
Армия и оружие

ВМС США испытали лазер против беспилотника

Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС 18:10
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Политика

Правительство РФ получает право регулировать трудовые отношения

Правительство РФ получает право на «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
REGNUM 21 мая в 06:28
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Армия и оружие

Минобороны РФ представило кадры полета Ту-142М3 над Тихим океаном

Самолеты преодолели более девяти тысяч километров, продолжительность полета составила 12 часов, сообщили в Минобороны РФ.
Экономика сегодня 05:24
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Общество

Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми

REGNUM 07:07
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