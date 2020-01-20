Армия и оружие
ИзвестияРоссийские РЛС смогли обнаружить «невидимки» F-35 у границ Ирана
Российские средства ПВО зафиксировали шесть американских истребителей-невидимок пятого поколения F-35 у границ Ирана через несколько часов после ракетного удара по американским базам 8 января, сообщила «Российская газета» со ссылкой на и.о. главы МИД России Сергея Лаврова.
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«Контейнер» всё увидит: НАТО не подобраться к границам России незамеченным
Евразия Dailyвчера в 04:54
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Происшествия
Пять человек погибли из-за прорыва трубы в пермском хостеле
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При пожаре в Томской области погибли иностранцы
Граждане Узбекистана, по предварительным данным, погибли в результате пожара в частном жилом доме в Асиновском районе Томской области, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Политика
Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку
Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Общество
Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров
Дроздов напомнил, что в 2020 году выход на пенсию будет отложен для 800 тысяч жителей России.
Футбол
Бауыржан Исламхан тренируется с «Зенитом»
Происшествия
В Казани из-за болезни пассажира сел самолёт Москва — Южно-Сахалинск
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Столтенберг заявил о способных заглянуть вглубь РФ беспилотниках НАТО
Гаджеты
Samsung Galaxy Z сможет складываться втрое
Samsung анонсировал новый смартфон – Galaxy Z, который сможет складываться втрое Как сообщает ToDay News Ufa, официально широкой публике Galaxy Z Flip представят одновременно с флагманской серией Galaxy S20 на мероприятии 11 февраля.
Происшествия
В Новосибирске загорелся крематорий
На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «МЮ» и остался лидером АПЛ
Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Космос
Астрономы заметили гравитационные волны со стороны Бетельгейзе
По мнению Энди Хауэлла из обсерватории Лас-Кумбрес, замеченные гравитационные волны не связаны со взрывом именно этой звезды.
Политика
Названы принципы голосования по поправкам к Конституции
Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке проекта закона, руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева назвала опыт проведения президентских выборов в России похожим на тот, что будет использоваться при голосовании за Конституцию.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Происшествия
В Сочи мужчина изнасиловал в автобусе 10-летнюю школьницу
В Сочи задержан 59-летний местный житель, который, по данным следствия, надругался в автобусе над 10-летней девочкой.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Представители России предоставили членам Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием
Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.
Шоу-бизнес
В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко
4-летняя дочь участницы шоу Comedy Woman Марии Кравченко подверглась настоящей травле со стороны поклонников своей матери.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой опубликовала снимок в пикантном купальнике
Вторым наоборот больше нравится Дитковските, об этом сообщает teleprogramma.pro К флешмобу присоединилась к 17-летняя дочь звезды Екатерины Климовой Елизавета.
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Футбол
«Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив»
"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.
Политика
Кадыров ответил на заявления о новом назначении
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
Спорт
Российские саночники выиграли эстафету на юношеских Олимпийских играх
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал трогательную встречу дочерей в аэропорту Майами
Несколько часов назад в аккаунте Юлии Проскуряковой появилось видео трогательной встречи Юлии и Вероники, когда старшая дочь Игоря Николаева приехала встречать гостей в аэропорт Майами.
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале
Два туриста провалились под лед на Байкале.
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Польша против СССР: историк рассказал, что Сталин знал о желании Варшавы выступать на стороне Третьего Рейха
Эксперт РВИО напомнил о документах, переданных Иосифу Сталину в преддверии войны, в которых было указано, что оборонительная стратегия Польши выстраивается не против Третьего Рейха, а против СССР.
Экономика
«Ямал СПГ» испытали на хладноломкость
Удельный CAPEX строительства четвертой очереди НОВАТЭК оценивал в $450–500 на тонну против $1,1 тыс. на трех первых линиях «Ямал СПГ».
Общество
Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок
Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737 MAX, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.