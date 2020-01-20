Армия и оружие

ИзвестияИзвестияРоссийские РЛС смогли обнаружить «невидимки» F-35 у границ Ирана

Российские средства ПВО зафиксировали шесть американских истребителей-невидимок пятого поколения F-35 у границ Ирана через несколько часов после ракетного удара по американским базам 8 января, сообщила «Российская газета» со ссылкой на и.о. главы МИД России Сергея Лаврова.
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Российские ПВО засекли самолеты-невидимки у границ Ирана

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Российские «Контейнеры» заметили «невидимые» F-35 над Ираном

Московский Комсомолецвчера в 15:43

Российские радары обнаружили американские истребители F-35 у границ Ирана

News.ruвчера в 15:24

Российские радары засекли «невидимые» F-35 над Ираном

Lenta.ruвчера в 14:22

Российские РЛС смогли обнаружить «невидимки» F-35 у границ Ирана

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«Контейнер» всё увидит: НАТО не подобраться к границам России незамеченным

Евразия Dailyвчера в 04:54
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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Пять человек погибли из-за прорыва трубы в пермском хостеле

BFM.ru вчера в 03:37
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли иностранцы

Граждане Узбекистана, по предварительным данным, погибли в результате пожара в частном жилом доме в Асиновском районе Томской области, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
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Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Российская газета вчера в 18:23
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Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку

Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
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Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров

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Бауыржан Исламхан тренируется с «Зенитом»

Радио Зенит 18 января в 08:38
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В Казани из-за болезни пассажира сел самолёт Москва — Южно-Сахалинск

REGNUM вчера в 20:26
Армия и оружие

Столтенберг заявил о способных заглянуть вглубь РФ беспилотниках НАТО

Известия вчера в 21:54
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Samsung анонсировал новый смартфон – Galaxy Z, который сможет складываться втрое Как сообщает ToDay News Ufa, официально широкой публике Galaxy Z Flip представят одновременно с флагманской серией Galaxy S20 на мероприятии 11 февраля.
ToDay News Ufa вчера в 23:30
Происшествия

В Новосибирске загорелся крематорий

На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
РБК вчера в 16:17
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «МЮ» и остался лидером АПЛ

Газета.Ru вчера в 13:23
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Lenta.ru вчера в 19:52
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Астрономы заметили гравитационные волны со стороны Бетельгейзе

По мнению Энди Хауэлла из обсерватории Лас-Кумбрес, замеченные гравитационные волны не связаны со взрывом именно этой звезды.
News.ru вчера в 08:11
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Названы принципы голосования по поправкам к Конституции

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке проекта закона, руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева назвала опыт проведения президентских выборов в России похожим на тот, что будет использоваться при голосовании за Конституцию.
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Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости вчера в 10:13
Происшествия

В Сочи мужчина изнасиловал в автобусе 10-летнюю школьницу

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Известия вчера в 16:57
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Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Представители России предоставили членам Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
РБК вчера в 20:14
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Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием

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Шоу-бизнес

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Вторым наоборот больше нравится Дитковските, об этом сообщает teleprogramma.pro К флешмобу присоединилась к 17-летняя дочь звезды Екатерины Климовой Елизавета.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:11
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
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«Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив»

"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.
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По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
РИА Новости вчера в 20:13
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Российские саночники выиграли эстафету на юношеских Олимпийских играх

РЕН ТВ вчера в 04:36
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал трогательную встречу дочерей в аэропорту Майами

Несколько часов назад в аккаунте Юлии Проскуряковой появилось видео трогательной встречи Юлии и Вероники, когда старшая дочь Игоря Николаева приехала встречать гостей в аэропорт Майами.
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Два туриста провалились под лед на Байкале.
REGNUM вчера в 03:12
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Эксперт РВИО напомнил о документах, переданных Иосифу Сталину в преддверии войны, в которых было указано, что оборонительная стратегия Польши выстраивается не против Третьего Рейха, а против СССР.
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«Ямал СПГ» испытали на хладноломкость

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Коммерсантъ вчера в 17:25
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Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок

Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737 MAX, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Lenta.ru вчера в 23:18
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Крушение украинского самолета в ИранеБольше новостей по теме
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