Армия и оружие
ИзвестияРоссийские РЛС смогли обнаружить «невидимки» F-35 у границ Ирана
Российские средства ПВО зафиксировали шесть американских истребителей-невидимок пятого поколения F-35 у границ Ирана через несколько часов после ракетного удара по американским базам 8 января, сообщила «Российская газета» со ссылкой на и.о. главы МИД России Сергея Лаврова.
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Происшествия
В Судане семь человек погибли при взрыве на свадьбе
Общество
Лоукостер Wizz Air запускает из Пулково четыре новых рейса
Бюджетная европейская авиакомпания Wizz Air запускает новые рейсы из петербургского аэропорта Пулково.
Общество
Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин
Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Политика
США планируют ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристов
Соединенные Штаты Америки намерены ужесточить правила выдачи виз для туристов, которые приезжают в страну рожать ради автоматического приобретения гражданства США их детьми, сообщает информационный портал Axios, со ссылкой на свои источники.
Армия и оружие
В армии Саудовской Аравии появилось первое женское подразделение
Общество
Сербия может стать новым членом Евразийского экономического союза
Более очевидным кандидатом на вступление в ЕАЭС из европейских стран выступает Сербия, которая имеет глубокие исторические связи с Россией.
Политика
The Guardian назвала имя нового главаря ИГ
Игры
Новые особенности Sony PlayStation 5 вскрылись в патенте
Компания Sony Interactive Entertainment получила новый патент, который проливает свет на новые функции игровой приставки следующего поколения PlayStation 5. В частности, игровой контроллер DualShock 5 сможет поддерживать голосовые команды.
Общество
Правительство одобрило проект о чипировании домашних животных
Правительственная комиссия одобрила законопроект Минсельхоза, предусматривающий учет и чипирование домашних животных, сообщили в пресс-службе кабмина, передает газета «Известия».
Киберспорт
Назван лучший игрок 2019 года в CS: GO по версии HLTV
Происшествия
В Новосибирске горит крематорий
В Новосибирске на улице Фрунзе загорелся крематорий. Об этом сообщает "Новосибирск онлайн" со ссылкой на пресс-службу МЧС по НСО.
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Космос
В Самаре приоткрыта завеса над историей монумента «Энергия-Буран»
Наука
Ультразвук поможет спасти от вымирания редких дельфинов
В попытках спасти редкую популяцию, исследователи прибегли к ультразвуковому сканированию беременных самок афалины.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой через литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Шоу-бизнес
Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой
Малыш появился на свет 18 января. 31-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин стали родителями.
Космос
Предсказано появление ярчайшей звезды до конца текущего столетия
До конца текущего столетия, предсказывают астрономы, на небосклоне появится ярчайшая звезда.
Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Украинский Boeing, который разбился 8 января в районе аэропорта Тегерана, был сбит сразу двумя ракетами.
Армия и оружие
В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США
«Зеленая зона» - особо охраняемый район Багдада – вновь подвергся ракетному обстрелу.
Экономика
Назван средний размер долга жителей РФ перед банками
За год задолженность перед банками в среднем выросла на 12,5%, до 319 тыс. руб. Также активно растёт долг у молодых людей 22 − 25 лет: за 2019 год на 14% — до 134,7 тыс. руб. Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (66%) считают, что кредиты усложняют жизнь, делают её хуже.
Политика
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Кадыров проходит курс лечения, пояснил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.
Общество
Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение
Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Происшествия
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле
Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.
Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Наука
Ученые измерили параметры солнечной вспышки
Измеряя падение напряженности электрического и магнитного полей, ученые могут, пользуясь законом сохранения энергии, вычислить ускорение частиц в солнечной вспышке и энергию процессов, которые она вызывает.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Армия и оружие
Дневник (Болгария): Польша резко отреагировала на обвинения России в убийстве евреев и украинцев во время Второй мировой войны (Дневник)
По данным российского министерства обороны, советские войска «несмотря на свои ограниченные резервы, пытались оказать повстанцам возможную помощь», пока «солдаты армии Крайовой (верной польскому правительству в изгнании) уничтожали оставшихся в городе евреев и украинцев».