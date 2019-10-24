Армия и оружие
RT на русскомРоссийские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Первый этап учений прошёл в сентябре в Астраханской области. Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Армия и оружие
Постпред Турции в ООН поблагодарил РФ и США за содействие
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«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
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Топ-10 самых популярных видеокарт оккупирован Nvidia, у AMD — только одна модель
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Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
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Чешской Службе безопасности и информации (BIS), занимающейся контрразведкой в республике, следовало бы заняться расследованием экономических преступлений вместо поисков мнимых «российских и китайских шпионов», — заявил президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Barrandov.
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В сеть проникли вырезанные из финала «Игры престолов» сцены
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Экономика
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Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд
Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.
Общество
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Ранее сообщалось, что дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве.
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В России для космических туристов будет построен специальный корабль.
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Представлен геймплей ремастера Command & Conquer
Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от венгерского «Ференцвароша» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы отметил хороший первый тайм в исполнении его подопечных, а также заявил, что футболисты «армейцев» благодаря таким проигрышам получают важный опыт.
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Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе
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В Топкинском районе Кузбасса охотник погиб от лап медведя. Следственные органы начали проверку.
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Вместо 21 февраля 2020 года разработчики перенесли релиз на позднюю дату.
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24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033».