Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомРоссийские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений

Первый этап учений прошёл в сентябре в Астраханской области. Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Опубликовано видео выгрузки переброшенных в Сербию для учений С-400

РИА Новости08:30

Эксперт прокомментировал переброску дивизиона С-400 для учений в Сербию

RT на русском11:57

Вучич: Сербия заказала российский комплекс «Панцирь-С»

ТК Звезда08:39

Появилось видео выгрузки переброшенных в Сербию для учений С-400

РБК10:44

Сербия заказала комплекс «Панцирь-С»

ТАСС07:46

Политолог объяснил переброску С-400 и «Панцирей-С» на военные учения в Сербии

ФАН06:53

Президент Сербии осмотрит переброшенные в страну «Панцирь-С» и С-400

Известия08:20
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:51, Вашингтон
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Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
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Московский ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапе футбольной Лиги Европы, потерпев поражение от венгерского "Ференцвароша".
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Россия и Африка подписали контракты на 800 миллиардов рублей

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BTS установили мировой рекорд в TikTok

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РБК 10:28
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«Спартак» в гостях одержал волевую победу над «Торпедо»

В следующем матче Спартак на своем льду сыграет против рижского Динамо, а Торпедо дома встретится с Локомотивом.
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Украинский Ощадбанк: Суд в Париже отказал РФ в приостановке взыскания $1,3 млрд

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Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.
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Гиперзвуковой двигатель HTX испытали в США

В американском штате Колорадо прошли испытания двигателя проекта HTX для гиперзвуковых летательных аппаратов.
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«Точно беременная»: Каменских в прозрачном платье прикрыла живот

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Договоренности России и Турции по Сирии должны удовлетворить и курдов, и сирийцев, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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