Армия и оружие
RT на русскомРоссийские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Первый этап учений прошёл в сентябре в Астраханской области. Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
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Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве
Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 10:38
Общество
Организаторы сообщили об отказе мэрии согласовать «Русский марш»
В оргкомитете сообщили, что будут продолжать переговоры со столичными властями. Также был подан иск в суд, чтобы обжаловать отказ.
РБК 14:41
Общество
«Росатом» пообещал вернуть в ФРГ ввезенный в Россию обедненный уран
«Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — указал представитель компании.
РБК вчера в 15:02
Футбол
Сегодня Португалия может обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Россия и Португалия продолжают борьбу за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.
Pravda.Ru вчера в 07:58
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Хоккей
Василевский признан первой звездой дня в НХЛ
ProstoProSport 01:31
Происшествия
В Курской области мужчина напал с ножом на школьниц
В Курской области мужчина напал с ножом на школьниц.
Aobe.ru вчера в 14:02
Политика
В США могут признать «Азов» террористической организацией
Украинский добробат «Азов» может быть признан в США террористической организацией: ранее группа конгрессменов обратилась к госдепу с требованием объяснить, почему батальон ещё не был включен в список террористических группировок.
Хакасия-Информ вчера в 04:47
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru вчера в 11:00
Футбол
ЦСКА — Ференцварош 0:1
Московский ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапе футбольной Лиги Европы, потерпев поражение от венгерского "Ференцвароша".
РИА Новости 14:47
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что договорённости между Россией и Турцией по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии выполняются в соответствии с принятым меморандумом.
RT на русском 12:31
Общество
Россия и Африка подписали контракты на 800 миллиардов рублей
РИА Новости 11:06
Кино
Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv вчера в 05:52
Музыка
BTS установили мировой рекорд в TikTok
Южнокорейский бойз-бэнд BTS установил еще один мировой рекорд — группа быстрее всех набрала 1 млн подписчиков на сервисе TikTok.
ИА InterMedia 06:06
Фигурное катание
Фигуристы Попова и Мозгов пропустят первую тренировку этапа Гран-при
Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов, выступающие в танцах на льду, не примут участие в первой тренировке на этапе Гран-при в Канаде.
Газета.Ru 11:45
Политика
Окружение Зеленского в Японии «порвало» соцсети
Пользователи соцсетей оставляют довольно много негодующих отзывов и шуток под видео.
Deita.ru вчера в 22:30
Экономика
Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости».
РБК 10:28
Хоккей
«Спартак» в гостях одержал волевую победу над «Торпедо»
В следующем матче Спартак на своем льду сыграет против рижского Динамо, а Торпедо дома встретится с Локомотивом.
Советский спорт 14:26
Политика
Украинский Ощадбанк: Суд в Париже отказал РФ в приостановке взыскания $1,3 млрд
Парижский апелляционный суд отклонил заявление России, которая пыталась приостановить принудительное взыскание в пользу Ощадбанка 1,3 миллиарда долларов из-за утраты им активов в Крыму, сообщила в четверг пресс-служба крупнейшего украинского госбанка.
ПРАЙМ 11:41
Общество
Ученые показали жуткие последствия 20 лет офисной работы
Британские исследователи выяснили, чем опасна сидячая работа и решили продемонстрировать свои выводы на модели женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
Профиль 13:24
Политика
Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря
Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.
RT на русском 12:21
Технологии
Гиперзвуковой двигатель HTX испытали в США
В американском штате Колорадо прошли испытания двигателя проекта HTX для гиперзвуковых летательных аппаратов.
Российская газета вчера в 05:30
Политика
Песков: договоренности России и Турции по Сирии должны удовлетворить и курдов, и сирийцев
Договоренности России и Турции по Сирии должны удовлетворить и курдов, и сирийцев, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 14:34
Шоу-бизнес
Волочкова травмировалась на репетиции
Балерина Анастасия Волочкова натерла мозоль на ноге во время репетиции. Об этом танцовщица рассказала в Instagram.
URA.Ru вчера в 23:54