Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомРоссийские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений

Первый этап учений прошёл в сентябре в Астраханской области. Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Сербия заказала комплекс «Панцирь-С»

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Вучич: Сербия заказала российский комплекс «Панцирь-С»

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Президент Сербии осмотрит переброшенные в страну «Панцирь-С» и С-400

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