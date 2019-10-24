Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомРоссийские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений

Первый этап учений прошёл в сентябре в Астраханской области. Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Появилось видео выгрузки переброшенных в Сербию для учений С-400

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