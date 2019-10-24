Армия и оружие
RT на русскомРоссийские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Первый этап учений прошёл в сентябре в Астраханской области. Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Nissan официально представляет новый электрический кроссовер
Nissan представил публике очередную новинку: электрический концептуальный кроссовер дебютировал в рамках автошоу в Токио.
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Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве
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Глава НАТО высказался за международную зону на севере Сирии
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Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
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Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
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Уволенная из-за откровенных фотографий 20-летней давности тренер юношеского центра в Магнитогорске сообщила о продолжении преследований.
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Политика
Эрдоган пригрозил Европе тысячами беженцев из Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил странам Европы открыть границу для сотен тысяч сирийских беженцев.
РБК 11:42
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РБК 07:33
Общество
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Московский книжный магазин «Молодая Гвардия» вернул издателям ноябрьский номер «Дилетанта» из-за изображений Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера.
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Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
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Что касается возможной игры на Евро-2020, то Украина и Россия могут встретиться лишь в полуфинале или в финале, а также в четвертьфинале, если он будет проходить в различных странах.
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В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
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РИА Новости 08:55
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Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
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Палата представителей конгресса США приняла закон Родченкова об уголовной ответственности в отношении людей, причастных к сговору с целью использования допинга в спорте.
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Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах
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Почему Android 10 захватывает рынок быстрее предыдущих версий ОС
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