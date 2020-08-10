Российские СМИ потребовали освобождения журналистов в Минске
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Редакции крупных российских СМИ обратились к властям Белоруссии с требованием предоставить информацию о журналистах, задержанных во время протестных акций в Минске. Текст заявления от «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК опубликован в Telegram-канале РБК.В источнике
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