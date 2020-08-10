Кешбэк за туры по России стартует в ночь на 21 августа

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе оперативного совещания у главы правительства РФ Михаила Мишустина заявил, что программа кешбэка за туры по России стартует в ночь с 20 на 21 августа, продлится ровно неделю и завершится в полночь 28 августа.