Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Городовой
Городовой

Российские СМИ потребовали освобождения журналистов в Минске

Редакции крупных российских СМИ обратились к властям Белоруссии с требованием предоставить информацию о журналистах, задержанных во время протестных акций в Минске. Текст заявления от «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК опубликован в Telegram-канале РБК.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Российские СМИ обратились к правительству Белоруссии

РИА Новости12:22
ТАСС

Представители российских СМИ требуют от властей Белоруссии освободить журналистов РФ

ТАСС11:20
Lenta.ru

Российские журналисты обратились к правительству Белоруссии

Lenta.ru11:33
Дождь

«Ведомости», «Коммерсант» и РБК потребовали освободить задержанных в Минске российских журналистов

Дождь11:33
Газета.Ru

Российские СМИ обратились к властям Белоруссии после задержания журналистов

Газета.Ru12:12
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:17
Эхо Москвы

Ведомости, «Коммерсантъ» и РБК потребовали от властей Белоруссии освободить российских журналистов

Эхо Москвы12:03

Forbes сравнил российского «Охотника» с ударными беспилотниками США

Сравнивая "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Reaper, Forbes отмечает, что, в отличие от этого американского беспилотника, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Российская газета06:35
17

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новости02:26
573

Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русском10:38
14

Суд взыскал с Шестуна имущество на миллиард рублей

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна и подконтрольных лиц имущества более чем на 1 миллиард рублей, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
РИА Новости10:38
14

Лавров обсудил с белорусским коллегой задержание журналистов из России

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с белорусским коллегой Владимиром Макеем инцидент с задержанием российских журналистов в Минске, сообщило внешнеполитическое ведомство Белоруссии.
RT на русском12:14

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства после обращения «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ12:12
5

Писатель Крапивин повторно госпитализирован после лечения пневмонии

Советский и российский писатель Владислав Крапивин повторно доставлен в больницу после того, как 7 августа завершил лечение пневмонии, сообщила командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
News.ru05:38
33

Кешбэк за туры по России стартует в ночь на 21 августа

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе оперативного совещания у главы правительства РФ Михаила Мишустина заявил, что программа кешбэка за туры по России стартует в ночь с 20 на 21 августа, продлится ровно неделю и завершится в полночь 28 августа.
Живая Кубань10:34
21