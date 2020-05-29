Коронавирус

ВедомостиВедомостиРоссийские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве. Первым на это обратил внимание The Bell.
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с чего всё началось
Юморист и шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал пятиминутный юмористический видеоролик
, в котором одновременно сыграл президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Znak.com02:19

Подробнее о событии

Юморист и актёр Галкин спародировал онлайн-совещание Путина с Собяниным

REGNUM11:25

Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Ведомости10:46

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

РБК01:33

«Лента.ру», «Газета.ру» и «Московский комсомолец» удалили заметки о пародии Галкина на Путина и Собянина

Дождь10:22

Галкину помогают создать имидж символа оппозиции: «Новости о пародии на Собянина и Путина исчезли»

Царьград11:14

Директор «Ералаша» оценил пародию Галкина на Собянина

News.ru10:28

Галкин высмеял решение Собянина о режиме прогулок, спародировав его диалог с Путиным: видео

Sport24.ruвчера в 17:41
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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Известия 10:11
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Экономика

Криптовалюту в России могут легализовать

Анатолий Аксаков, председатель Комитета по финансовому рынку при Государственной Думе РФ, на YouTube-канале "Прекрасная Россия бу-бу-бу" опроверг информацию о том, что в нижней палате парламента планируют запретить криптовалюту.
Долг.рф вчера в 09:00
Здоровье

Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом в общественных местах

Кондрахин отметил, что в фитнес-центрах следует следить за тем, чтобы человек дезинфицировал все, до чего дотрагивался и на что дышал.
Мой Брянск 02:31
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Общество

В Москве в воскресенье выпадет месячная норма осадков

Однако в воскресенье столицу ждет очередной удар стихии – по самым пессимистичны модельным прогнозам на мегаполис может обрушиться месячная норма осадков – до 52 миллиметров, что остудит воздух до плюс 15.
РИА Новости 06:27
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Общество

В Москве задержали журналистку «Эха Москвы» и главреда «Медиазоны»

РИА Новости вчера в 09:50
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Общество

В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские

Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
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Общество

Рязанская область начала снимать ограничения по коронавирусу

Поликлиникам разрешено возобновить плановый приём — «только по предварительной записи, строго по времени, указанному в талоне».
62инфо 11:03
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Общество

В Омской области с 4 июня начнут ослаблять режим самоизоляции

С 4 июня в Омской области начнутся послабления режима самоизоляции, об этом стало известно на сегодняшнем заседании регионального штаба.
РИА ОмскИнформ 09:49
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Общество

Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена

На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европа в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform.
Коммерсантъ вчера в 01:50
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Шоу-бизнес

Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон

Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
StarHit.ru вчера в 08:07
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Энергетика

Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»

Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики.
Коммерсантъ 11:16
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Политика

Россотрудничество может возглавить депутат и журналист Евгений Примаков

Одним из претендентов на пост главы Россотрудничества собеседники РБК назвали заместителя Элеоноры Митрофановой Михаила Брюханова.
Коммерсантъ 08:15
Происшествия

В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19

РИА Новости 08:32
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Кино

Интимная сцена зашифрована в титрах к «Гарри Поттеру»

Поклонники франшизы уже давно заметили, что в титрах к фильму «Гарри Поттер и узник Азкабана» можно увидеть неоднозначные следы.
Слово и Дело вчера в 08:36
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Экономика

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога за 2019 год самозанятым, возврат будет автоматическим — без представления документов.
RT на русском 11:12
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Кино

Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Лучшим фильмом последнего десятилетия Квентин Тарантино назвал ленту Дэвида Финчера «Социальная сеть», сообщает ToDay News Ufa.
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Политика

Бизнес попросил Путина объявить амнистию для предпринимателей

Крупнейшие бизнес-объединения и уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов в совместном обращении попросили президента Владимира Путина объявить амнистию в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 07:06
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Общество

Стаж работы медиков пересчитают из-за коронавируса

За два месяца работы с коронавирусными больными медики получат полгода стажа.
Pravda.Ru 10:59
6
Происшествия

В Кабардино-Балкарии адвокаты подрались с полицейскими

REGNUM 08:30
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Политика

Венгры станут национальным достоянием Украины

В предварительной версии документа говорится о признании венгров на Украине и украинцев в Венгрии национальным достоянием обеих стран.
Lenta.ru 10:31
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Политика

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
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Здоровье

Коронавирус в Ивановскую область прибыл из Ямало-Ненецкого АО

По состоянию на 29 мая на территории Ивановской области официально зарегистрированы 1813 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 68 диагнозов.
Частник.Ru 06:16
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Происшествия

Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко

Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета 10:11
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Общество

В России минимальное пособие по безработице предложили увеличить втрое

Министерство труда предлагает на три месяца втрое увеличить размер минимального пособия по безработице.
Клопс 27 мая в 12:59
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Общество

В Курской области начинают снимать ограничения

Если появится такая возможность, в дальнейшем продолжу ослабление ограничений.
ТРК Сейм (Курск) 09:05
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс вчера в 02:57
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Здоровье

Детский омбудсмен предложила урезать клиникам финансирование на аборты

Уполномоченный президента по правам ребенка Анна Кузнецова в ежегодном докладе о результате своей работы предложила сократить финансирование клиник, которые проводят аборты.
ЗакC.Ру 07:05
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Игры

Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS

Игромания.ру вчера в 09:18
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Армия и оружие

Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130

Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Военный обозреватель".
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Шоу-бизнес

Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино

Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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