с чего всё началось

Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве. Первым на это обратил внимание The Bell.

Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Экономика Криптовалюту в России могут легализовать Анатолий Аксаков, председатель Комитета по финансовому рынку при Государственной Думе РФ, на YouTube-канале "Прекрасная Россия бу-бу-бу" опроверг информацию о том, что в нижней палате парламента планируют запретить криптовалюту.

Общество В Москве в воскресенье выпадет месячная норма осадков Однако в воскресенье столицу ждет очередной удар стихии – по самым пессимистичны модельным прогнозам на мегаполис может обрушиться месячная норма осадков – до 52 миллиметров, что остудит воздух до плюс 15. 22

Общество В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев. 34

Общество Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европа в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform. 34

Шоу-бизнес Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну. 3

Политика Россотрудничество может возглавить депутат и журналист Евгений Примаков Одним из претендентов на пост главы Россотрудничества собеседники РБК назвали заместителя Элеоноры Митрофановой Михаила Брюханова.

Экономика Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога за 2019 год самозанятым, возврат будет автоматическим — без представления документов. 3

Кино Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия Лучшим фильмом последнего десятилетия Квентин Тарантино назвал ленту Дэвида Финчера «Социальная сеть», сообщает ToDay News Ufa. 11

Политика Бизнес попросил Путина объявить амнистию для предпринимателей Крупнейшие бизнес-объединения и уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов в совместном обращении попросили президента Владимира Путина объявить амнистию в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. 6

Политика Венгры станут национальным достоянием Украины В предварительной версии документа говорится о признании венгров на Украине и украинцев в Венгрии национальным достоянием обеих стран. 1

Политика Россия планирует расширить свои базы в Сирии У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе. 391

Здоровье Коронавирус в Ивановскую область прибыл из Ямало-Ненецкого АО По состоянию на 29 мая на территории Ивановской области официально зарегистрированы 1813 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 68 диагнозов. 2

Здоровье Детский омбудсмен предложила урезать клиникам финансирование на аборты Уполномоченный президента по правам ребенка Анна Кузнецова в ежегодном докладе о результате своей работы предложила сократить финансирование клиник, которые проводят аборты. 31