Коронавирус
ИзвестияРоссийские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
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Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Футбол
«Ливерпуль» хочет в ближайшие дни закрыть сделку по Вернеру
Клуб, в свою очередь, намерен завершить сделку в ближайшие несколько дней.
Sports.ru 10:45
Общество
В Омской области открываются торговые комплексы
Региональный оперштаб по противодействию коронавируса сегодня принял решение о том, что все торговые центры на территории Омской области будут открыты независимо от их площади.
РИА ОмскИнформ 11:30
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала, как вышла на сцену пьяной
Paparazzi.ru 08:17
Общество
Кадыров открестился от личного самолета
Lenta.ru 09:48
Общество
Митрохин задержан за пикет у Петровки, 38
На Петровке, 38 за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара задержан депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:55
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Происшествия
Беспорядки в США продолжаются третьи сутки
В американском городе Миннеаполис и окрестностях введено чрезвычайное положение из-за массовых протестов, не прекращающихся уже три дня.
Ведомости 10:42
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
StarHit.ru вчера в 08:07
Общество
Подмосковье готовится открыть парикмахерские с 3 июня
Власти Подмосковья готовятся с 3 июня открыть парикмахерские, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
ТАСС 10:30
Общество
В российском блоке «Фрегат» на космодроме Куру выявили утечку
В российском разгонном блоке «Фрегат», который находится на хранении на космодроме Куру во Французской Гвиане, зафиксировали утечку токсичных паров окислителя.
RT на русском 11:41
Общество
Минтруд пересмотрит пенсионный стаж работающих с коронавирусом медиков
В 2020 году медикам, которые помогают пациентам с COVID-19, каждый день работы будет засчитываться за три.
Суть событий 11:42
Энергетика
Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»
Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики.
Коммерсантъ 11:16
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
«Дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
Известия 10:11
Общество
Голосование по Конституции захотели растянуть на несколько дней
Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию на свежем воздухе и растянуть мероприятие на несколько дней.
Lenta.ru 03:36
Экономика
BCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости вчера в 20:29
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Политика
Почти 70 пунктов пропуска откроет Украина на границе с ЕС и Молдовой
Украина ночью в пятницу, 29 мая, откроет пункты пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой.
Inc-news.ru вчера в 13:57
Происшествия
На Алтае полиция задержала мэра Славгорода
Российская газета 06:04
Общество
Брянская область продлила режим ограничений из-за коронавируса
Власти Брянской области продлили с 1 июня все ограничения, которые были введены в регионе с 17 марта из-за коронавируса, в том числе режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.
RT на русском 09:34
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 05:21
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс вчера в 02:57
Здоровье
Более 500 медработников заразились коронавирусом в Башкирии
По данным Роспотребнадзора Башкирии, число переболевших коронавирусной инфекцией достигло 507 человек, это медработники, которые точно получат выплаты, в остальных случаях ведомство может провести расследование и ряд экспертиз для подтверждения выплат.
Kursk.com 12:00
Футбол
Антон Миранчук получил травму и выбыл на длительный срок
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук получил травму на одной из тренировок.
Metaratings 07:24
Общество
Закрыта сделка по продаже «Ведомостей»
Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.
Интерфакс 11:45
Политика
Украина решила ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После восстановления контроля над народными республиками на востоке страны, киевская администрация намерена ликвидировать руководящие местные органы, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Хакасия-Информ 27 мая в 23:15