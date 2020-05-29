Коронавирус

ИзвестияИзвестияРоссийские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБК06:25

Подробнее о событии

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы недели06:45

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

РИА Новости09:09

СМИ тоже войдут в перечень наиболее пострадавших отраслей

Ёлдаш07:23

СМИ включили в перечень пострадавших от коронавируса

DP.RU07:59

В Торгово-промышленной палате прокомментировали включение СМИ в пострадавшие отрасли

ТАСС10:49

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Комсомольская правда06:45

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБК06:25
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
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Футбол

«Ливерпуль» хочет в ближайшие дни закрыть сделку по Вернеру

Клуб, в свою очередь, намерен завершить сделку в ближайшие несколько дней.
Sports.ru 10:45
Общество

В Омской области открываются торговые комплексы

Региональный оперштаб по противодействию коронавируса сегодня принял решение о том, что все торговые центры на территории Омской области будут открыты независимо от их площади.
РИА ОмскИнформ 11:30
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала, как вышла на сцену пьяной

Paparazzi.ru 08:17
Общество

Кадыров открестился от личного самолета

Lenta.ru 09:48
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Общество

Митрохин задержан за пикет у Петровки, 38

На Петровке, 38 за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара задержан депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:55
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,4K
Происшествия

Беспорядки в США продолжаются третьи сутки

В американском городе Миннеаполис и окрестностях введено чрезвычайное положение из-за массовых протестов, не прекращающихся уже три дня.
Ведомости 10:42
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Шоу-бизнес

Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон

Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
StarHit.ru вчера в 08:07
4
Происшествия

Младенца нашли между гаражами около подмосковной деревни

Известия 10:22
14
Общество

Подмосковье готовится открыть парикмахерские с 3 июня

Власти Подмосковья готовятся с 3 июня открыть парикмахерские, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
ТАСС 10:30
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Общество

В российском блоке «Фрегат» на космодроме Куру выявили утечку

В российском разгонном блоке «Фрегат», который находится на хранении на космодроме Куру во Французской Гвиане, зафиксировали утечку токсичных паров окислителя.
RT на русском 11:41
Общество

Минтруд пересмотрит пенсионный стаж работающих с коронавирусом медиков

В 2020 году медикам, которые помогают пациентам с COVID-19, каждый день работы будет засчитываться за три.
Суть событий 11:42
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Энергетика

Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»

Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики.
Коммерсантъ 11:16
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Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
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Общество

В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
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Шоу-бизнес

От коронавируса умер муж звезды фильма «Москва слезам не верит»

Piter.tv 03:42
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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

«Дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
Известия 10:11
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Общество

Голосование по Конституции захотели растянуть на несколько дней

Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию на свежем воздухе и растянуть мероприятие на несколько дней.
Lenta.ru 03:36
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Экономика

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости вчера в 20:29
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Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
1,2K
Политика

Почти 70 пунктов пропуска откроет Украина на границе с ЕС и Молдовой

Украина ночью в пятницу, 29 мая, откроет пункты пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой.
Inc-news.ru вчера в 13:57
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Происшествия

На Алтае полиция задержала мэра Славгорода

Российская газета 06:04
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Общество

Брянская область продлила режим ограничений из-за коронавируса

Власти Брянской области продлили с 1 июня все ограничения, которые были введены в регионе с 17 марта из-за коронавируса, в том числе режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.
RT на русском 09:34
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Экономика

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 05:21
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс вчера в 02:57
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Здоровье

Более 500 медработников заразились коронавирусом в Башкирии

По данным Роспотребнадзора Башкирии, число переболевших коронавирусной инфекцией достигло 507 человек, это медработники, которые точно получат выплаты, в остальных случаях ведомство может провести расследование и ряд экспертиз для подтверждения выплат.
Kursk.com 12:00
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Футбол

Антон Миранчук получил травму и выбыл на длительный срок

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук получил травму на одной из тренировок.
Metaratings 07:24
Общество

Закрыта сделка по продаже «Ведомостей»

Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.
Интерфакс 11:45
15
Политика

Украина решила ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После восстановления контроля над народными республиками на востоке страны, киевская администрация намерена ликвидировать руководящие местные органы, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Хакасия-Информ 27 мая в 23:15
1,7K
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