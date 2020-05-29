с чего всё началось

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Происшествия В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. 8

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 4,8K

Политика Путин объявил 24 июня выходным днём «Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе. 3K

Происшествия В общежитии Киева выявили вспышку коронавируса В Киеве закрыли общежитие на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале. 1

Политика США прекращают все отношения с ВОЗ Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США. 1K

Экономика Россияне скупают недвижимость в Белоруссии В Белоруссии отмечается повышенный спрос на недвижимость со стороны покупателей из России. 17

Общество Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина Несколько изданий сняли ранее опубликованные новости о пародии юмориста Максима Галкина на совещание президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, сообщил The Bell.

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 506

Здоровье Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса в России Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России. 696

Здоровье На Кубани выявили 76 новых случаев коронавируса Всего в России за последние сутки был подтвержден 8371 случай новой коронавирусной инфекции, заболевших выявили в 85 регионах. 1,1K

Космос Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий. 68

Здоровье Минздрав предложил нормы времени на посещение врачей На портале проектов нормативных правовых актов Минздрава РФ появился документ, заявляющий об регулировании временных норма для посещения каждого конкретного медицинского специалиста. 24