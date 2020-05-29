Коронавирус
ИзвестияРоссийские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
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Политика
Меркель отказалась от очного участия в саммите G7
Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение американского президента Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате, сообщило издание Politico.
Интерфакс 21:03
Армия и оружие
Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130
Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Военный обозреватель".
Piter.tv 06:42
Общество
В Москве побит рекорд по осадкам за 70 лет
Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).
Интерфакс 12:35
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело 11:31
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс вчера в 02:57
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 10:05
Политика
В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости 16:54
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Общество
Минюст опубликовал проект нового КоАП
В Минюсте отметили, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП увеличены не будут, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 12:13
Армия и оружие
Армия получит 76 модернизированных Су-34
До 2027 года на вооружение российских войск поступит партия новейших бомбардировщиков Су-34. Об этом пишет газета «Известия».
Подмосковье Сегодня 08:33
Технологии
Росатом разрабатывает универсальный ускоритель для лечения рака
Ускоритель с универсальными характеристиками для заряженных частиц планируют создать российские ученые.
Народные новости вчера в 03:06
Политика
Что должна сделать Украина для новой встречи в «нормандском формате». МИД ФРГ назвал условия
Берлин испытывает желание провести новый саммит по Украине в "нормандском формате", однако сначала необходимо достичь прогресса по некоторым пунктам, сказала официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар 29 мая "Конечно, мы хотели бы нового саммита, но эти конкретные пункты вначале надо проработать, чтобы это стало возможным", — приводит ее слова "Интерфакс".
Украина.ру 08:00
Здоровье
Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 14 июня
В Иркутской области из-за распространения коронавирусной инфекции продлили режим самоизоляции до 14 июня.
АиФ Иркутск 06:17
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon могут перенести на июнь
Возможность проведения запуска на орбиту пилотируемого космического корабля Crew Dragon в начале июня запросила американская компания SpaceX.
РЕН ТВ 19:46
Общество
Доктор Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса
Сохранение социальной дистанции между людьми является единственным способом предотвратить новую вспышку эпидемии коронавируса.
РБК 22:46
Гаджеты
TSMC пытается успеть выпустить запрещенные процессоры для Huawei
Последняя новость пришла из компании TSMC, которая, судя по всему, решила-таки выпустить продукцию для Huawei.
Goroday.ru вчера в 17:48
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия 15:59
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Космос
Почему Россия теряет лидерство в космосе
Аргументы недели вчера в 08:46
Хоккей
В США предложили переименовать награду НХЛ в честь Овечкина
Журналист американского издания Deadspin Сэм Фелс предложил переименовать награду лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в честь форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.
Газета.Ru вчера в 12:41
Армия и оружие
Турция могла получить секреты российского ЗРПК «Панцирь-С1»
Польское агентство «Defence24» заявило о том, что в распоряжении Анкары могли оказаться секреты российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».
ГЛАС.RU 05:12
Общество
Евдокию Свистунью по народному календарю отмечают 30 мая
Наши предки считали, что каким будет это день - таким станет и лето.
Телепорт 19:35
Кино
Финальный сезон: в сети появился трейлер новых эпизодов «Атаки титанов»
Токио, 29 мая 2020, 18:30 — REGNUM В сети появился трейлер четвёртого сезона аниме-сериала «Атака титанов».
REGNUM 11:30
Общество
ТРЦ начнут работу в городах Кузбасса с 1 июня
Интерфакс - Россия 10:04
Общество
Онищенко оценил вероятность заразиться коронавирусом в подъезде
Ранее Онищенко оценил вероятность появления следующего коронавируса.
URA.Ru 02:27
Армия и оружие
Истребители России и Украины сопроводили американские бомбардировщики
Отмечается, что 29 мая истребители ПВО Западного и Южного военных округов сопровождали полет стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer ВВС США над нейтральными водами обоих морей – на безопасном расстоянии и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Вести.Ru 10:36
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08