с чего всё началось

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Политика Меркель отказалась от очного участия в саммите G7 Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение американского президента Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате, сообщило издание Politico. 2

Музыка Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте. 69

Политика В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США. 9

Политика Путин объявил 24 июня нерабочим днем Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля. 2,4K

Общество Минюст опубликовал проект нового КоАП В Минюсте отметили, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП увеличены не будут, сообщает ТАСС. 128

Армия и оружие Армия получит 76 модернизированных Су-34 До 2027 года на вооружение российских войск поступит партия новейших бомбардировщиков Су-34. Об этом пишет газета «Известия». 2

Политика Что должна сделать Украина для новой встречи в «нормандском формате». МИД ФРГ назвал условия Берлин испытывает желание провести новый саммит по Украине в "нормандском формате", однако сначала необходимо достичь прогресса по некоторым пунктам, сказала официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар 29 мая "Конечно, мы хотели бы нового саммита, но эти конкретные пункты вначале надо проработать, чтобы это стало возможным", — приводит ее слова "Интерфакс".

Гаджеты TSMC пытается успеть выпустить запрещенные процессоры для Huawei Последняя новость пришла из компании TSMC, которая, судя по всему, решила-таки выпустить продукцию для Huawei.

Космос Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе. 168

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,9K

Хоккей В США предложили переименовать награду НХЛ в честь Овечкина Журналист американского издания Deadspin Сэм Фелс предложил переименовать награду лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в честь форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. 3

Общество Евдокию Свистунью по народному календарю отмечают 30 мая Наши предки считали, что каким будет это день - таким станет и лето.

Армия и оружие Истребители России и Украины сопроводили американские бомбардировщики Отмечается, что 29 мая истребители ПВО Западного и Южного военных округов сопровождали полет стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer ВВС США над нейтральными водами обоих морей – на безопасном расстоянии и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. 6