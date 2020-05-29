с чего всё началось

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Политика МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой. 1,1K

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 6,7K

Игры Sony с выходом PlayStation 5 сосредоточится только на новой консоли Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан накануне заявил, что внутренние студии сосредоточатся на играх для PlayStation 5, чтобы пользователи могли получить максимальную отдачу от новой платформы. 1

Общество Спикер Мосгордумы заработал в прошлом году почти 2 млрд рублей Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников по итогам прошлого года заработал значительно больше всех остальных депутатов столичного парламента – 1,95 млрд руб. Сведения о его доходах и имуществе были 30 мая опубликованы на сайте Мосгордумы. 1K

Здоровье Псковский терапевт предупреждает о главной опасности коронавируса «Главная опасность коронавируса заключается в том, что он быстро распространяется, оставляет после себя тяжёлые последствия для здоровья», – сообщила участковый терапевт Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева. 25

Космос Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий. 413

Космос Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе. 751

Общество Пока что IKEA откроет только три российских магазина Сеть гипермаркетов товаров для дома IKEA с 3 июня откроет для посетителей в России лишь три магазина, и все они в Москве.

Политика Путин объявил 24 июня нерабочим днем Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля. 3,2K

Политика Путин предложил определить шаги России после открытия границ Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин. 910

Происшествия В Курской области сильный ветер повредил кровли более 20 домов Кровли свыше 20 зданий на площади более 1,6 тысячи квадратных метров повреждены сильным ветром в Большесолдатском районе Курской области, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. 5

Гаджеты Nokia выпустит смартфон с гибким экраном Nokia выпустит смартфон с гибким экраном. Информацию об этом подтвердил сетевой инсайдер Nokia Anew. 2

Технологии Вышло крупное обновление Windows 10 Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы. 426

Политика Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2» Разногласия по поводу «Северного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом. 393