Коронавирус
ИзвестияРоссийские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось на сайте правительства.РБКвчера в 06:25
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Политика
МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 05:41
Происшествия
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Интерфакс 11:53
Игры
Sony с выходом PlayStation 5 сосредоточится только на новой консоли
Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан накануне заявил, что внутренние студии сосредоточатся на играх для PlayStation 5, чтобы пользователи могли получить максимальную отдачу от новой платформы.
Astera 10:23
Общество
Спикер Мосгордумы заработал в прошлом году почти 2 млрд рублей
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников по итогам прошлого года заработал значительно больше всех остальных депутатов столичного парламента – 1,95 млрд руб. Сведения о его доходах и имуществе были 30 мая опубликованы на сайте Мосгордумы.
Ведомости 12:11
Здоровье
Псковский терапевт предупреждает о главной опасности коронавируса
«Главная опасность коронавируса заключается в том, что он быстро распространяется, оставляет после себя тяжёлые последствия для здоровья», – сообщила участковый терапевт Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева.
Псковское агентство информации 06:18
Общество
Офицеры Секретной службы пострадали при протестах у Белого дома
Во время демонстраций у Белого дома несколько офицеров Секретной службы получили ранения.
News.ru 13:36
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Экономика
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
RT на русском 11:49
Общество
Врачи признали опасным для окружающих шедшего «изгонять Путина» шамана
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина», опасным для себя и окружающих.
РБК 11:26
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
Армия и оружие
Пентагон готовит военную полицию для отправки в Миннеаполис
В боевую готовность приведены подразделения американской военной полиции для развертывания в городе Миннеаполис, сообщает 30 мая агентство Ассошиэйтед Пресс.
ИА Красная Весна 02:19
Общество
Пока что IKEA откроет только три российских магазина
Сеть гипермаркетов товаров для дома IKEA с 3 июня откроет для посетителей в России лишь три магазина, и все они в Москве.
Вести.Ru 13:07
Кино
Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи
Российская газета вчера в 05:07
Общество
Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений
Следующий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться через две недели.
Российская газета вчера в 08:37
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:08
Общество
Песков рассказал, когда сбреет бороду
РИА Новости 11:44
Происшествия
В Курской области сильный ветер повредил кровли более 20 домов
Кровли свыше 20 зданий на площади более 1,6 тысячи квадратных метров повреждены сильным ветром в Большесолдатском районе Курской области, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 09:34
Гаджеты
Nokia выпустит смартфон с гибким экраном
Nokia выпустит смартфон с гибким экраном. Информацию об этом подтвердил сетевой инсайдер Nokia Anew.
Ferra 07:49
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
Происшествия
Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки
Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
Политика
Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»
Разногласия по поводу «Северного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Политика
Трамп заявил об отмене торговых льгот для Гонконга
Президент США Дональд Трамп дал своей администрации поручение начать процесс отмены всех льгот для Гонконга.
РБК вчера в 16:58
Общество
Вакцина от коронавируса появится в России в августе-сентябре
Отмечается, что на текущий момент в разработке несколько вакцин, наиболее перспективные — пять из них.
Общественная электронная газета 10:12
Здоровье
В Пермском крае выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в регионе выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте губернатора и правительства края.
ФедералПресс 05:37
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14