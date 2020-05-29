Коронавирус

ИзвестияИзвестияРоссийские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБК06:25

Подробнее о событии

В Торгово-промышленной палате прокомментировали включение СМИ в пострадавшие отрасли

ТАСС10:49

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

РИА Новости09:09

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБК06:25

СМИ включили в перечень пострадавших от коронавируса

DP.RU07:59

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы недели06:45

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Комсомольская правда06:45

СМИ тоже войдут в перечень наиболее пострадавших отраслей

Ёлдаш07:23
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Общество

Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами

Интерфакс вчера в 16:58
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Энергетика

Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»

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Коммерсантъ 11:16
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Игры

Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS

Игромания.ру вчера в 09:18
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Общество

В Подмосковье с 3 июня могут начать работать парикмахерские

Власти Подмосковья намерены с 3 июня открыть парикмахерские.
BFM.ru 11:49
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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

«Дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
Известия 10:11
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Общество

В Москве в воскресенье выпадет месячная норма осадков

Однако в воскресенье столицу ждет очередной удар стихии – по самым пессимистичны модельным прогнозам на мегаполис может обрушиться месячная норма осадков – до 52 миллиметров, что остудит воздух до плюс 15.
РИА Новости 06:27
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Общество

Вновь прекращен транзит через газопровод «Ямал — Европа»

Известно, что контракт на транзит российского газа через Польшу истек 16 мая, а 17 мая прокачка проходит только по распределению через аукционы.
iReactor вчера в 02:43
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Авто

Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus

Компания Volkswagen представила новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня вчера в 11:36
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Общество

В российском блоке «Фрегат» на космодроме Куру выявили утечку

В российском разгонном блоке «Фрегат», который находится на хранении на космодроме Куру во Французской Гвиане, зафиксировали утечку токсичных паров окислителя.
RT на русском 11:41
Армия и оружие

Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130

Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Военный обозреватель".
Piter.tv 06:42
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс вчера в 02:57
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Общество

Губернатор Куйвашев отложил решение о продлении ограничений на 1 июня

Глава региона заявил о необходимости изучить статистику выходных дней Решение о продлении или смягчении коронавирусных ограничений в Свердловской области будет принято в понедельник, 1 июня.
Правда УрФО 11:06
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Кино

Кейт Бланшетт снимется в фильме по Borderlands

Студия Lionsgate подтвердила, что в экранизации Borderlands снимется Кейт Бланшетт.
CyberSport.ru вчера в 15:51
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Политика

МИД РФ: перемирие в Ливии окончательно сорвано

Выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Ливии — не просто тяжелая, она продолжает деградировать, передает РИА Новости.
Вести.Ru 07:59
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Происшествия

В Миннеаполисе задержали репортера CNN, освещавшего беспорядки

РИА Новости 07:40
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Здоровье

Коронавирус в Ивановскую область прибыл из Ямало-Ненецкого АО

По состоянию на 29 мая на территории Ивановской области официально зарегистрированы 1813 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 68 диагнозов.
Частник.Ru 06:16
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Общество

В Москве с 1 июня откроются торговые центры

В Москве с 1 июня вновь заработают около 47 тысяч предприятий торговли непродовольственными товарами, а также около 9 тысяч предприятий сферы бытовых услуг.
Московский Комсомолец 08:37
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Происшествия

Суд постановил взыскать с Захарченко ещё $320 тысяч

Кассационный суд удовлетворил представление Генпрокуратуры и отменил решение Мосгорсуда, по которому с бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его бывшей жены не стали взыскивать 320 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 09:47
Футбол

УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула

Самый крупный город Турции должен был принять решающий матч турнира в 2020 году, но из-за тяжелой эпидемиологической ситуации факт проведения финала оказался под вопросом.
ProstoProSport 10:04
Политика

Россотрудничество может возглавить депутат и журналист Евгений Примаков

Одним из претендентов на пост главы Россотрудничества собеседники РБК назвали заместителя Элеоноры Митрофановой Михаила Брюханова.
Коммерсантъ 08:15
Кино

Apple снимет с Paramount Pictures новый фильм Мартина Скорсезе

Sostav.ru вчера в 00:20
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Общество

Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели

Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
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Общество

ТРЦ начнут работу в городах Кузбасса с 1 июня

Интерфакс - Россия 10:04
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Наука

Медики выявили частый симптом при легком течении коронавируса

Симптом может быть связан с легким течением болезни.
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Наука

Уральские биологи обнаружили у пресноводных рыб феномен отчаяния

Биологи Уральского федерального университета пришли к выводу, что отчаяние — один из симптомов депрессии — гораздо более древний механизм, чем до сих пор считалось, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 03:51
Происшествия

Пять отделений БСМП-2 Ростова закрыли на карантин

В Ростове-на-Дону в пяти отделениях БСПМ-2 выявили коронавирус у пациентов.
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Шоу-бизнес

Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон

Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
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Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
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Общество

ОСК разработала собственный проект нового грузового судна

PortNews 08:15
Кино

Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи

Российская газета 05:07
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Как работают Яндекс.Новости?
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