Коронавирус

ИзвестияИзвестияРоссийские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБК06:25

Подробнее о событии

В Торгово-промышленной палате прокомментировали включение СМИ в пострадавшие отрасли

ТАСС10:49

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

РИА Новости09:09

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от пандемии отраслей

RT на русском06:52

СМИ включили в перечень пострадавших от коронавируса

DP.RU07:59

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы недели06:45

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБК06:25

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Комсомольская правда06:45
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Происшествия

На западе Москвы в магазине произошла перестрелка

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщали, что в районе дома 16 по улице Богданова в Москве произошел конфликт между группой мужчин, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета.
ТАСС 14:22
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Футбол

Игнатьев заверил, что Семин продолжит тренерскую карьеру

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев уверен, что Юрий Семин после ухода из «Локомотива» продолжит тренерскую карьеру.
Матч ТВ 16:23
Общество

В Москве могут ослабить ограничения через две недели

В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
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Политика

США введут санкции против Китая из-за Гонконга

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Футбол

У четверых футболистов «Локомотива» диагностировали коронавирус

Сразу у четверых футболистов московского "Локомотива" диагностировали коронавирус.
РЕН ТВ вчера в 05:58
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Футбол

Судья Лиги чемпионов задержан в борделе с оружием и наркотиками

Арбитр ФИФА из Словении Славко Винчич задержан в ходе полицейской операции в Боснии и Герцеговине, передает 24Slata.
Матч ТВ 13:24
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Происшествия

В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19

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Автоспорт

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В пятницу утром руководство команды Williams, как и ожидалось, сообщило о пересмотре стратегии управления из-за финансовых проблем, возникших на фоне пандемии коронавируса.
Autosport.com.ru 03:55
Шоу-бизнес

Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил «РИА Новости».
РБК 15:42
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Музыка

«Би-2» выпустила на самоизоляции новый клип

Live24 06:28
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Происшествия

В США арестовали предполагаемого виновника столкновений в Миннеаполисе

Российская газета 14:41
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Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
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Здоровье

Оксана Пушкина назвала очень опасной идею об ограничении абортов

Замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила РБК, что выступает против предложения Кузнецовой, так как считает его в нынешней социально-экономической ситуации «непродуманным и очень опасным».
РБК 06:18
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Кино

Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Известный американский режиссер Квентин Тарантино назвал лучший на его взгляд фильм за прошедшее десятилетие.
МИР 24 16:00
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Энергетика

Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель

Напомним, ранее сегодня цена на нефть WTI (West Texas Intermediate) впервые с марта превысила $35 за баррель.
REGNUM 15:45
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Футбол

Фрайбург — Байер 0:1

Первый матч 29-го тура Бундеслиги «Фрайбург» - «Байер» пройдет 29 мая на арене «Шварцвальд» в Фрайбурге и начнется в 21:30 по московскому времени.
ODDS.ru вчера в 11:46
Общество

Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
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Кино

Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена

Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia вчера в 08:20
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Общество

Китайские ученые раскрыли правду о происхождении коронавируса

Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая раскрыли правду о происхождении коронавируса.
Lenta.ru 16:05
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Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов

Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
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Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Политика

Трамп заявил, что не будет пускать всех подряд учёных Китая в США

Вашингтон, 29 мая 2020, 23:23 — REGNUM Въезд китайских исследователей в США для участия в исследованиях будет ограничен, сообщил 29 мая журналистам американский президент Дональд Трамп.
REGNUM 16:23
Общество

Онищенко назвал один из очагов распространения коронавируса

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, какое место является неявным источником распространения коронавируса.
Известия 02:37
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Футбол

ВЭБ раскрыл сумму сделки с ЦСКА

ВЭБ раскрыл сумму сделки с футбольным клубом ЦСКА, сообщает РБК.
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Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы

Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
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Общество

Илон Маск протестировал Tesla Cybertruck в тоннеле под Лос-Анджелесом

Во время поездки Маск предложил Лено прокатиться по тоннелю, вырытому в экспериментальных целях под Лос-Анджелесом.
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Доктор Мясников констатировал ослабление коронавируса в России

Врач Александр Мясников написал в своём Telegram-канале о потере былой мощи коронавируса, цитируют СМИ сегодня, 29 мая.
Ревизор.ру 03:57
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Гаджеты

Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro для российского рынка

Сегодня компания Xiaomi презентовала смартфон Redmi Note 9 Pro специально для российского рынка.
ITZine.ru вчера в 12:53
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Как работают Яндекс.Новости?
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