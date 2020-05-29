с чего всё началось

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Происшествия На западе Москвы в магазине произошла перестрелка Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщали, что в районе дома 16 по улице Богданова в Москве произошел конфликт между группой мужчин, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета. 57

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Политика США введут санкции против Китая из-за Гонконга Американские власти введут санкции против китайских политиков и представителей Гонконга из-за "подрыва" автономии специального административного района.

Автоспорт Команда Williams выставлена на продажу В пятницу утром руководство команды Williams, как и ожидалось, сообщило о пересмотре стратегии управления из-за финансовых проблем, возникших на фоне пандемии коронавируса.

Политика Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции. 739

Здоровье Оксана Пушкина назвала очень опасной идею об ограничении абортов Замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила РБК, что выступает против предложения Кузнецовой, так как считает его в нынешней социально-экономической ситуации «непродуманным и очень опасным». 41

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Футбол Фрайбург — Байер 0:1 Первый матч 29-го тура Бундеслиги «Фрайбург» - «Байер» пройдет 29 мая на арене «Шварцвальд» в Фрайбурге и начнется в 21:30 по московскому времени.

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Кино Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена. 3

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Политика Трамп заявил, что не будет пускать всех подряд учёных Китая в США Вашингтон, 29 мая 2020, 23:23 — REGNUM Въезд китайских исследователей в США для участия в исследованиях будет ограничен, сообщил 29 мая журналистам американский президент Дональд Трамп.

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