Коронавирус
ИзвестияРоссийские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
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Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Evo-rus.com 07:10
Политика
Трамп объявил о прекращении отношений с ВОЗ
США прекращают отношения с Всемирной организацией здравоохранения, заявил Дональд Трамп.
Интерфакс 15:02
Общество
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости 09:37
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России
Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
Происшествия
В США арестовали предполагаемого виновника столкновений в Миннеаполисе
Российская газета 14:41
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
Общество
Илон Маск протестировал Tesla Cybertruck в тоннеле под Лос-Анджелесом
Во время поездки Маск предложил Лено прокатиться по тоннелю, вырытому в экспериментальных целях под Лос-Анджелесом.
РБК 06:34
Армия и оружие
Украинские истребители сопроводили бомбардировщики ВВС США
Как сообщает командование ВСУ, их сопровождали украинские истребители Су-27 и Миг-29.
РЕН ТВ 10:43
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем
Издание отмечало, что в результате может сорваться 30-летний контракт между Россией и Китаем на поставку газа.
РБК вчера в 14:19
Общество
Закрыта сделка по продаже «Ведомостей»
Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.
Интерфакс 12:05
Общество
Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами
Интерфакс вчера в 16:58
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза вчера в 09:29
Происшествия
На западе Москвы в магазине произошла перестрелка
Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщали, что в районе дома 16 по улице Богданова в Москве произошел конфликт между группой мужчин, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета.
ТАСС 14:22
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском вчера в 11:24
Общество
Татьяна Навка погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке
Заместитель гендиректора Transparency International - Россия Илья Шуманов опубликовал в своем Twitter документ, в котором говорится, что супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка погасила ипотеку за свою квартиру в Нью-Йорке.
Znak.com 27 мая в 07:56
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru вчера в 16:53
Общество
Голикова назвала коэффициент распространения коронавируса в России
Коэффициент распространения коронавируса в России меньше единицы, дальнейшее снижение темпов прироста будет зависеть от всеобщей дисциплинированности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:21
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков отпустил бороду за время карантина
Российская газета 13:36
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
Наука
У рыб обнаружили способность испытывать отчаяние
У рыб обнаружили способность испытывать отчаяние. Более того, его удалось подавить с помощью антидепрессантов.
Ferra 09:53
Политика
Россотрудничество может возглавить депутат и журналист Евгений Примаков
Агентство, подведомственное Министерству иностранных дел, занимается продвижением положительного образа России, поддержкой русского языка, работой с соотечественниками и гуманитарным содействием.
Коммерсантъ 08:15
Энергетика
Цена нефти Brent впервые с начала марта поднялась выше $38 за баррель
Цена нефти марки Brent на торгах на Лондонской межконтинентальной бирже поднималась в моменте выше $38 за баррель, свидетельствуют данные Investing.
Ведомости 14:51
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Экономика
ВВП России в апреле упал на 12%
ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru вчера в 15:33
Хоккей
Российский хоккеист рассказал об отношении канадцев к Путину
Обо всем рассказал нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».
Gazeta.SPb 14:53
Шоу-бизнес
Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
Футбол
Зобнин рассказал о заболевании коронавирусом
Евро-футбол.ру 14:50