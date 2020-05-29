с чего всё началось

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Политика Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара». 503

Общество В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин. 207

Общество Закрыта сделка по продаже «Ведомостей» Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров. 19

Происшествия На западе Москвы в магазине произошла перестрелка Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщали, что в районе дома 16 по улице Богданова в Москве произошел конфликт между группой мужчин, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета. 32

Общество В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев. 158

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,7K

Общество Татьяна Навка погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке Заместитель гендиректора Transparency International - Россия Илья Шуманов опубликовал в своем Twitter документ, в котором говорится, что супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка погасила ипотеку за свою квартиру в Нью-Йорке. 25

Общество Голикова назвала коэффициент распространения коронавируса в России Коэффициент распространения коронавируса в России меньше единицы, дальнейшее снижение темпов прироста будет зависеть от всеобщей дисциплинированности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 34

Политика Путин объявил 24 июня нерабочим днем Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля. 1,4K

Наука У рыб обнаружили способность испытывать отчаяние У рыб обнаружили способность испытывать отчаяние. Более того, его удалось подавить с помощью антидепрессантов.

Экономика Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка. 117