Коронавирус

ИзвестияИзвестияРоссийские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБК06:25

Подробнее о событии

В Торгово-промышленной палате прокомментировали включение СМИ в пострадавшие отрасли

ТАСС10:49

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБК06:25

СМИ включили в перечень пострадавших от коронавируса

DP.RU07:59

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от пандемии отраслей

RT на русском06:52

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы недели06:45

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

РИА Новости09:09

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Комсомольская правда06:45
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Кино

Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза

Evo-rus.com 07:10
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Политика

Трамп объявил о прекращении отношений с ВОЗ

США прекращают отношения с Всемирной организацией здравоохранения, заявил Дональд Трамп.
Интерфакс 15:02
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Общество

Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице

Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости 09:37
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Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России

Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
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Происшествия

В США арестовали предполагаемого виновника столкновений в Миннеаполисе

Российская газета 14:41
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Общество

В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
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Общество

Илон Маск протестировал Tesla Cybertruck в тоннеле под Лос-Анджелесом

Во время поездки Маск предложил Лено прокатиться по тоннелю, вырытому в экспериментальных целях под Лос-Анджелесом.
РБК 06:34
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Армия и оружие

Украинские истребители сопроводили бомбардировщики ВВС США

Как сообщает командование ВСУ, их сопровождали украинские истребители Су-27 и Миг-29.
РЕН ТВ 10:43
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Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем

Издание отмечало, что в результате может сорваться 30-летний контракт между Россией и Китаем на поставку газа.
РБК вчера в 14:19
1,1K
Общество

Закрыта сделка по продаже «Ведомостей»

Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.
Интерфакс 12:05
19
Общество

Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами

Интерфакс вчера в 16:58
1,7K
Политика

Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США

Политическая Экспертиза вчера в 09:29
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Происшествия

На западе Москвы в магазине произошла перестрелка

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщали, что в районе дома 16 по улице Богданова в Москве произошел конфликт между группой мужчин, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета.
ТАСС 14:22
32
Общество

В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские

Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
158
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,7K
Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском вчера в 11:24
4,6K
Общество

Татьяна Навка погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке

Заместитель гендиректора Transparency International - Россия Илья Шуманов опубликовал в своем Twitter документ, в котором говорится, что супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка погасила ипотеку за свою квартиру в Нью-Йорке.
Znak.com 27 мая в 07:56
25
Шоу-бизнес

Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru вчера в 16:53
4
Общество

Голикова назвала коэффициент распространения коронавируса в России

Коэффициент распространения коронавируса в России меньше единицы, дальнейшее снижение темпов прироста будет зависеть от всеобщей дисциплинированности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:21
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Шоу-бизнес

Дмитрий Песков отпустил бороду за время карантина

Российская газета 13:36
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
1,4K
Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
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Наука

У рыб обнаружили способность испытывать отчаяние

У рыб обнаружили способность испытывать отчаяние. Более того, его удалось подавить с помощью антидепрессантов.
Ferra 09:53
Политика

Россотрудничество может возглавить депутат и журналист Евгений Примаков

Агентство, подведомственное Министерству иностранных дел, занимается продвижением положительного образа России, поддержкой русского языка, работой с соотечественниками и гуманитарным содействием.
Коммерсантъ 08:15
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Энергетика

Цена нефти Brent впервые с начала марта поднялась выше $38 за баррель

Цена нефти марки Brent на торгах на Лондонской межконтинентальной бирже поднималась в моменте выше $38 за баррель, свидетельствуют данные Investing.
Ведомости 14:51
4
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
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Экономика

ВВП России в апреле упал на 12%

ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru вчера в 15:33
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Хоккей

Российский хоккеист рассказал об отношении канадцев к Путину

Обо всем рассказал нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».
Gazeta.SPb 14:53
Шоу-бизнес

Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам

Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
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Футбол

Зобнин рассказал о заболевании коронавирусом

Евро-футбол.ру 14:50
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