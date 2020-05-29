с чего всё началось

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Общество В российском разгонном блоке «Фрегат» выявили утечку токсичных паров С октября 2011 года с космодрома Куру состоялись 23 пуска российских ракет "Союз".

Теннис Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года Двадцатикратный победитель турниров серии Большого шлема швейцарец Роджер Федерер занял первое место в списке 100 самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года по версии Forbes, сообщается на сайте издания.

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,5K

Общество Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте». 8

Общество В России для авиадебоширов могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей Проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ предполагается ввести штрафы для авиадебоширов до 500 тысяч рублей, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 13

Общество Голикова назвала коэффициент распространения коронавируса в России Коэффициент распространения коронавируса в России меньше единицы, дальнейшее снижение темпов прироста будет зависеть от всеобщей дисциплинированности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 6

Политика Зеленского не пригласили на парад Победы в России О планах Москвы пригласить Зеленского на парад Победы в августе 2019 года сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. 2

Общество В Брянской области продлили режим ограничений Режим повышенной готовности действует на территории Брянской области. Его установили из-за угрозы распространения коронавируса. 111

Футбол Футбольный тренер Юрий Калитвинцев ответил на обвинения известного телеведущего Владимира Соловьева Бывший тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев ответил на обвинения со стороны телеведущего Владимира Соловьева.

Авто АвтоВАЗ приостановил финансирование своих новых проектов «АвтоВАЗ» приостановил финансирование новых проектов до 30 июня из-за сокращения свободного денежного потока и кризиса, вызванного пандемией и ослаблением рубля.

Общество Губернатор Смоленской области запретил работу парикмахерских Смоленск, 29 мая 2020, 17:16 — REGNUM Предоставление услуг салонами красоты и парикмахерскими запрещено в Смоленской области до 15 июня. 10

Политика Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа. 239

Общество Свердловская область перейдет на новую коронавирусную статистику По словам Павла Крекова, на сегодня в регионе почти половина людей с подтверждённым диагнозом COVID-19 являются бессимптомными носителями вируса. 51

Гаджеты Honor представил в России смартфон Honor 30S На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor помимо флагманских моделей была представлена и бюджетная модель серии Honor 30 — смартфон Honor 30S. 17

Общество Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает. 7,4K

Армия и оружие Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями. 462

Игры Arcane: Работа над серией Dishonored не приостанавливалась В 2018 году главный дизайнер Arkane Studios Рикардо Баре в интервью говорил, что серия Dishonored «пока отдыхает». 1

Армия и оружие Власти ЛНР назвали условия отмены режима боевой готовности Луганск, 28 мая 2020, 21:01 — REGNUM Власти Луганской Народной Республики снимут введенный ранее режим повышенной боевой готовности только после того, как Киев примет пакет дополнительных мер, обеспечивающих соблюдение режима прекращения огня вДонбассе. 2

Общество В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев. 86