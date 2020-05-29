Коронавирус
ИзвестияРоссийские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
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Общество
В российском разгонном блоке «Фрегат» выявили утечку токсичных паров
С октября 2011 года с космодрома Куру состоялись 23 пуска российских ракет "Союз".
РИА Новости 11:30
Экономика
Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отпусков россиян дома
Отказ россиян от отпусков за границей может поддержать рубль, сообщил Bloomberg со ссылкой на экспертов.
РБК 09:53
Теннис
Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года
Двадцатикратный победитель турниров серии Большого шлема швейцарец Роджер Федерер занял первое место в списке 100 самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года по версии Forbes, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 09:53
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
Футбол
«Ливерпуль» хочет в ближайшие дни закрыть сделку по Вернеру
Клуб, в свою очередь, намерен завершить сделку в ближайшие несколько дней.
Sports.ru 10:45
Общество
В России для авиадебоширов могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей
Проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ предполагается ввести штрафы для авиадебоширов до 500 тысяч рублей, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 13:03
Общество
Голикова назвала коэффициент распространения коронавируса в России
Коэффициент распространения коронавируса в России меньше единицы, дальнейшее снижение темпов прироста будет зависеть от всеобщей дисциплинированности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:21
Политика
Зеленского не пригласили на парад Победы в России
О планах Москвы пригласить Зеленского на парад Победы в августе 2019 года сообщал помощник президента России Юрий Ушаков.
РБК 12:16
Общество
В Брянской области продлили режим ограничений
Режим повышенной готовности действует на территории Брянской области. Его установили из-за угрозы распространения коронавируса.
Деснянская правда 10:28
Футбол
Футбольный тренер Юрий Калитвинцев ответил на обвинения известного телеведущего Владимира Соловьева
Бывший тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев ответил на обвинения со стороны телеведущего Владимира Соловьева.
Спорт-Экспресс 12:57
Авто
АвтоВАЗ приостановил финансирование своих новых проектов
«АвтоВАЗ» приостановил финансирование новых проектов до 30 июня из-за сокращения свободного денежного потока и кризиса, вызванного пандемией и ослаблением рубля.
Автоновости дня 01:20
Политика
Россотрудничество может возглавить депутат и журналист Евгений Примаков
Агентство, подведомственное Министерству иностранных дел, занимается продвижением положительного образа России, поддержкой русского языка, работой с соотечественниками и гуманитарным содействием.
Коммерсантъ 08:15
Общество
Губернатор Смоленской области запретил работу парикмахерских
Смоленск, 29 мая 2020, 17:16 — REGNUM Предоставление услуг салонами красоты и парикмахерскими запрещено в Смоленской области до 15 июня.
REGNUM 10:16
Общество
Митрохин задержан за пикет у Петровки, 38
Вести.Ru 06:55
Шоу-бизнес
Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ
По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал 06:34
Политика
Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости вчера в 17:00
Общество
Свердловская область перейдет на новую коронавирусную статистику
По словам Павла Крекова, на сегодня в регионе почти половина людей с подтверждённым диагнозом COVID-19 являются бессимптомными носителями вируса.
Уральский меридиан 05:47
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга за российский газ
Как сказал Миллер, Россия готова начать переговоры о поставках газа в 2021 году, если Белоруссия выплатит долг.
Газета.Ru 11:09
Армия и оружие
Китай считает Польшу самым важным инструментом США против России
Китайское издание «Феникс» назвало Польшу «прихвостнем Соединенных Штатов» и главным инструментом Вашингтона в борьбе с Россией.
Военное дело 02:09
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
Российская газета 03:15
Гаджеты
Honor представил в России смартфон Honor 30S
На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor помимо флагманских моделей была представлена и бюджетная модель серии Honor 30 — смартфон Honor 30S.
TechFusion вчера в 13:07
Армия и оружие
Новый способ бомбардировки изобрели в Пентагоне
В США разработана сбрасываемая платформа, предназначенная для запуска авиабомб с военно-транспортных самолётов.
Цензуры.Нет вчера в 14:18
Общество
Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса
Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.
Lenta.ru вчера в 00:52
Футбол
Роспотребнадзор разрешил проводить матчи РПЛ со зрителями
Отмечается, Роспотребнадзор разрешил Российскому футбольному союзу проводить игры чемпионата России с болельщиками.
Vprognoze.ru вчера в 11:43
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
Игры
Arcane: Работа над серией Dishonored не приостанавливалась
В 2018 году главный дизайнер Arkane Studios Рикардо Баре в интервью говорил, что серия Dishonored «пока отдыхает».
Городской портал Новый Нижний 09:00
Армия и оружие
Власти ЛНР назвали условия отмены режима боевой готовности
Луганск, 28 мая 2020, 21:01 — REGNUM Власти Луганской Народной Республики снимут введенный ранее режим повышенной боевой готовности только после того, как Киев примет пакет дополнительных мер, обеспечивающих соблюдение режима прекращения огня вДонбассе.
REGNUM вчера в 14:01
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Общество
В Тульской области отменили цифровые пропуска
В Тульской области отменили цифровые пропуска. Указ губернатора от 28 апреля, вводящий в регионе особый пропускной режим, отменили.
Тульская пресса 10:15