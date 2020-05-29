Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМишустин включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Премьер-министр России Михаил Мишустин включил средства массовой информации в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, сообщается на сайте правительства.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБКвчера в 06:25

Подробнее о событии

В Торгово-промышленной палате прокомментировали включение СМИ в пострадавшие отрасли

ТАССвчера в 10:49

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

РИА Новостивчера в 09:09

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы неделивчера в 06:45

СМИ включили в перечень пострадавших от коронавируса

DP.RUвчера в 07:59

СМИ тоже войдут в перечень наиболее пострадавших отраслей

Ёлдашвчера в 07:23

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБКвчера в 06:25

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Комсомольская правдавчера в 06:45
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Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
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Доход председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова по итогам прошлого года увеличился почти в 80 раз.
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Politico узнало о разногласиях Меркель и Трампа

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Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
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Финансовая газета 06:52
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Политика

США обвинили Россию в поставке фальшивых банкнот в Ливию

Госдепартамент США обвинил Россию в поставке в Ливию якобы фальшивой валюты на сумму более $1 млрд.
Газета.Ru 09:33
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Доктор Мясников оценил степень опасности зараженных животных и посылок

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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Происшествия

Силовики заблокировали боевиков в ингушском городе Сунжа

Силовики заблокировали группу боевиков в городе Сунжа в Ингушетии.
BFM.ru 09:15
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Авто

Внедорожник Chevrolet Niva получил прибавку к цене

В минимальной комплектации отечественная модель Chevrolet Niva оценена в 686 тысяч рублей.
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Общество

В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса

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Психиатры признали шедшего в Москву якутского шамана невменяемым

Специалисты провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу называющего себя якутским шаманом Александра Габышева.
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Общество

В России набрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

В России подобрали добровольцев для клинических испытаний от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Губернатор Куйвашев пригрозил уральцам продлением карантина

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Общество

Мурашко и глава Башкирии открыли новый инфекционный центр под Уфой

РЕН ТВ 05:18
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Губернатор Миннесоты впервые поручил полностью мобилизовать Нацгвардию

Губернатор Миннесоты Тим Уоллз объявил о полной мобилизации сил Национальной гвардии в штате из-за массовых беспорядков.
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Установлены личности 28 участников перестрелки в Броварах

Бровары, Украина, 30 мая 2020, 16:40 — REGNUM Личности 28 участников перестрелки в городе Бровары установлены правоохранительными органами на Украине.
REGNUM 09:40
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Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих

Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки.
РИА Новости 09:59
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Общество

Какие катаклизмы накроют Россию летом

Природа словно переключила тумблер: в Европейскую часть России устремились теплые воздушные массы, а за Урал, напротив, пробился арктический холод.
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Россияне назвали самые важные поправки к Конституции

Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных.
Известия 07:29
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В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
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Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

В Москве сотрудники полиции задержали несколько пикетчиков, поддерживающих арестованного журналиста Илью Азара у здания главка московской полиции.
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В Благовещенске в торговом центре сорвался лифт с людьми

Лифт в самом крупном торговом центре Благовещенска сорвался вместе с людьми со второго этажа, в результате пострадали два человека.
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Лепс дал совет «бедствующим» артистам и предложил им свою помощь

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Продажу лекарств для абортов могут ограничить

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Политика

Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
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ЦСКА подтвердил уход Гранеро из клуба

Московский ЦСКА подтвердил уход тренера по физической подготовке Паулино Гранеро.
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Состояние Натальи Вавиловой после смерти мужа становится все хуже

Экспресс газета 07:12
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