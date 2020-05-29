с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин включил средства массовой информации в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, сообщается на сайте правительства.

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Технологии Вышло крупное обновление Windows 10 Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы. 424

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 575

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 6,3K

Политика США разорвали отношения с ВОЗ полностью Дональд Трамп не раз выражал уверенность в том, что ВОЗ полностью подпала под влияние КНР – при том, что доля Китая во взносах на функционирование организации составляет 40 млн долларов в год, а Америка каждый год вносит по 450 млн. 1,1K

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 5,5K

Общество Губернатор Куйвашев пригрозил уральцам продлением карантина В Свердловской области не смогут начать снимать ограничения по коронавирусу, пока люди нарушают режим самоизоляции. 26

Политика Губернатор Миннесоты впервые поручил полностью мобилизовать Нацгвардию Губернатор Миннесоты Тим Уоллз объявил о полной мобилизации сил Национальной гвардии в штате из-за массовых беспорядков.

Происшествия Установлены личности 28 участников перестрелки в Броварах Бровары, Украина, 30 мая 2020, 16:40 — REGNUM Личности 28 участников перестрелки в городе Бровары установлены правоохранительными органами на Украине.

Общество Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки. 32

Общество Какие катаклизмы накроют Россию летом Природа словно переключила тумблер: в Европейскую часть России устремились теплые воздушные массы, а за Урал, напротив, пробился арктический холод. 3

Политика Россияне назвали самые важные поправки к Конституции Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных. 647

Происшествия В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке В Москве сотрудники полиции задержали несколько пикетчиков, поддерживающих арестованного журналиста Илью Азара у здания главка московской полиции.

Происшествия В Благовещенске в торговом центре сорвался лифт с людьми Лифт в самом крупном торговом центре Благовещенска сорвался вместе с людьми со второго этажа, в результате пострадали два человека.

Здоровье Продажу лекарств для абортов могут ограничить Ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов предложила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. 78

Политика Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек. 619