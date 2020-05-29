Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийские СМИ включили в перечень наиболее пострадавших отраслей

Глава правительства России Михаил Мишустин включил деятельность в области СМИ и производства печатной продукции в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.
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Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБК06:25

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Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от пандемии отраслей

RT на русском06:52

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

РИА Новости09:09

СМИ включили в перечень пострадавших от коронавируса

DP.RU07:59

В Торгово-промышленной палате прокомментировали включение СМИ в пострадавшие отрасли

ТАСС10:49

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы недели06:45

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБК06:25

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Комсомольская правда06:45
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