с чего всё началось

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

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Космос Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе. 220

Политика Трамп пообещал принять меры против торгующих на фондовом рынке китайских компаний Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что примет меры в отношении организаций из КНР, торгующихся на фондовом рынке США, так как вложения в эти компании могут подвергать американских граждан неоправданному риску. 1

Шоу-бизнес Названы обратившиеся за МРОТ российские артисты 18 мая эксперты назвали наиболее пострадавшие от пандемии отрасли малого и среднего бизнеса. 177

Армия и оружие Журналисты NI отметили востребованность советской «царь-пушки» Журналист The National Interest рассмотрел характеристики советской зенитной установки ЗУ-23.

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,9K

Наука Ученые РАН не нашли костные останки в древних крестах-энколпионах Источник фото: YouTube канал LandS2004 - Этрусское золото Ученые Российской академии наук не нашли костные останки в древних крестах-энколпионах, вопреки сведениям о хранении мощей святых внутри данных реликвий. 4

Энергетика Кабмин Украины повысит цены на электроэнергию для населения Программа опубликована на сайте Кабмина и каждый может лично ознакомиться с тем, как министры будут «помогать» народу.

Армия и оружие США прокомментировали переброску «российских» истребителей в Ливию Американские военные заявили, что переброска военных самолетов в Ливию, которая якобы была осуществлена Россией, хоть и не изменит баланс сил в затяжной гражданской войне, однако может поспособствовать созданию российского геостратегического опорного пункта в Северной Африке. 8

Политика Путин обновил стратегию противодействия экстремизму Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии противодействия экстремизма до 2025 года. 10

Общество В России втрое увеличат минимальное пособие по безработице Помощь будет оказана россиянам, не имевшим подтвержденного дохода, индивидуальным предпринимателям, гражданам, у которых закончился срок по предоставлению пособий по безработице, а также всем, кто лишился работы не по причине распространения коронавирусной инфекции. 3,3K