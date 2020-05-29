Коронавирус

ИзвестияИзвестияРоссийские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБК06:25

Подробнее о событии

В Торгово-промышленной палате прокомментировали включение СМИ в пострадавшие отрасли

ТАСС10:49

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

РИА Новости09:09

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Комсомольская правда06:45

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от пандемии отраслей

RT на русском06:52

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы недели06:45

СМИ тоже войдут в перечень наиболее пострадавших отраслей

Ёлдаш07:23

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБК06:25
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Политика

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Политика

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Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что примет меры в отношении организаций из КНР, торгующихся на фондовом рынке США, так как вложения в эти компании могут подвергать американских граждан неоправданному риску.
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Названы обратившиеся за МРОТ российские артисты

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Армия и оружие

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Шоу-бизнес

Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса

РБК 15:42
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Армия и оружие

Журналисты NI отметили востребованность советской «царь-пушки»

Журналист The National Interest рассмотрел характеристики советской зенитной установки ЗУ-23.
Политическая Экспертиза 09:30
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Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Армия и оружие

США прокомментировали переброску «российских» истребителей в Ливию

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Ученые пояснили, для чего стеклянным лягушкам полупрозрачная кожа

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Найден способ ускорить строительство дорог в России

В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
Lenta.ru вчера в 09:28
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Как работают Яндекс.Новости?
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