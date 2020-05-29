Коронавирус
ИзвестияРоссийские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
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Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 17:16
Армия и оружие
Российский самолет испугал украинских моряков
Украинские маневры в Черном море завершились неприятным для ВМС этой страны инцидентом.
ГЛАС.RU 09:53
Кино
В будущем фильме «Секретные войны» Marvel представит нового Тони Старка
Лос-Анджелес, США, 28 мая 2020, 03:47 — REGNUM В новом фильме Marvel по серии комиксов «Секретные войны» (Secret Wars) студия представит нового Железного Человека (Тони Старка).
REGNUM 27 мая в 20:47
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 10:05
Общество
Академик РАН предупредил о вреде долгого ношения масок и перчаток
Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, в связи с этим носить перчатки бесполезно и вредно, так как есть риск заработать грибковые заболевания, сообщил «Интерфаксу» зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Республика Татарстан вчера в 05:44
Здоровье
До 1438 возросло количество больных коронавирусом в Бурятии
В Бурятии за сутки коронавирус подтвердился у 27 человек. Общее количество случаев COVID-19 возросло до 1 438.
EastRussia вчера в 22:09
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза вчера в 09:29
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия 15:59
Политика
Трамп пообещал принять меры против торгующих на фондовом рынке китайских компаний
Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что примет меры в отношении организаций из КНР, торгующихся на фондовом рынке США, так как вложения в эти компании могут подвергать американских граждан неоправданному риску.
Московский Комсомолец 17:38
Шоу-бизнес
Названы обратившиеся за МРОТ российские артисты
18 мая эксперты назвали наиболее пострадавшие от пандемии отрасли малого и среднего бизнеса.
Известия 23:35
Армия и оружие
Китай считает Польшу самым важным инструментом США против России
Китайское издание «Феникс» назвало Польшу «прихвостнем Соединенных Штатов» и главным инструментом Вашингтона в борьбе с Россией.
Военное дело 02:09
Армия и оружие
Журналисты NI отметили востребованность советской «царь-пушки»
Журналист The National Interest рассмотрел характеристики советской зенитной установки ЗУ-23.
Политическая Экспертиза 09:30
Происшествия
После беспорядков в США введен комендантский час
Свободная Пресса 21:44
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon могут перенести на июнь
Возможность проведения запуска на орбиту пилотируемого космического корабля Crew Dragon в начале июня запросила американская компания SpaceX.
РЕН ТВ 19:46
Наука
Ученые РАН не нашли костные останки в древних крестах-энколпионах
Источник фото: YouTube канал LandS2004 - Этрусское золото Ученые Российской академии наук не нашли костные останки в древних крестах-энколпионах, вопреки сведениям о хранении мощей святых внутри данных реликвий.
ВладТайм 04:21
Энергетика
Кабмин Украины повысит цены на электроэнергию для населения
Программа опубликована на сайте Кабмина и каждый может лично ознакомиться с тем, как министры будут «помогать» народу.
Новостной фронт 08:13
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета вчера в 08:32
Армия и оружие
США прокомментировали переброску «российских» истребителей в Ливию
Американские военные заявили, что переброска военных самолетов в Ливию, которая якобы была осуществлена Россией, хоть и не изменит баланс сил в затяжной гражданской войне, однако может поспособствовать созданию российского геостратегического опорного пункта в Северной Африке.
Lenta.ru 23:33
Политика
Путин обновил стратегию противодействия экстремизму
Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии противодействия экстремизма до 2025 года.
Газета.Ru 12:05
Армия и оружие
Турция решила действовать против России
В Анкаре решили устроить России расправу в Чёрном море.
Avia.pro 17:31
Общество
В России втрое увеличат минимальное пособие по безработице
Помощь будет оказана россиянам, не имевшим подтвержденного дохода, индивидуальным предпринимателям, гражданам, у которых закончился срок по предоставлению пособий по безработице, а также всем, кто лишился работы не по причине распространения коронавирусной инфекции.
Глас Народа вчера в 03:01
Шоу-бизнес
Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино
Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru 04:00
Общество
Министр экономики Бурятии объяснила слова «никто ещё с голоду не умер»
Министр добавила, что два часа объясняла депутатам о мерах поддержки.
REGNUM вчера в 22:49
Космос
Элон Маск сказал, что 4 года работал над новыми космическими скафандрами SpaceX
AstroNews.ru 06:47
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости 08:27
Наука
Ученые пояснили, для чего стеклянным лягушкам полупрозрачная кожа
Интернациональная группа ученых объяснила, с какой целью стеклянным лягушкам нужна полупрозрачная кожа.
МедиаПоток 13:15
Экономика
Найден способ ускорить строительство дорог в России
В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
Lenta.ru вчера в 09:28