с чего всё началось

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Общество Из нового КоАП убрали повышенные штрафы за превышение скорости В новый проект Кодекса об административных правонарушениях Минюст не включил предложение по увеличению штрафов для автомобилистов за превышение скорости. 138

Происшествия В Миннеаполисе нацгвардия применила слезоточивый газ Национальная гвардия применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе пятого полицейского участка в Миннеаполисе, передает корреспондент РИА Новости.

Авто Mercedes представил обновленные купе и кабриолет E-Class Вслед за универсалом и седаном Mercedes-Benz обновил кабриолет и купе E-класса.

Общество В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса Ученые из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний пришли к выводу, что рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса SARS-CoV-2, пишет газета Daily Mail. 600

Армия и оружие В Пентагоне планируют ввести в Миннеаполис военных полицейских — AP Вашингтон, 30 мая 2020, 09:47 — REGNUM Подразделения военной полиции ВС США приведены в готовность для развёртывания их в Миннеаполисе, где проходят массовые акции протеста против жесткого обращения полиции, по приказу министерства обороны страны. 9

Шоу-бизнес Валерия рассказала о «дебильной» аудитории Певица Валерия (Алла Перфилова) рассказала о «дебильной» аудитории во время телефонного разговора с коллегой Анитой Цой, которая стала участницей YouTube-шоу Comment Out. 343

Теннис Федерер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира 20-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменов мира по версии Forbes.

Здоровье Мурашко заявил об учреждении наград для отличившихся медиков Правительство России учредит ведомственные награды для медицинских работников, отличившихся во время пандемии коронавируса, заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко. 1

Политика Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США. 232

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 5,1K

Общество В России за сутки зафиксировали 8952 случая коронавируса По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России в течение суток подтверждёно 8952 случая коронавируса.

Авто Дилеров ждет дефицит автомобилей с пробегом Вслед за сильнейшим падением спроса на новые автомобили автодилеры ожидают дефицита подержанных автомобилей, которые поступали к ним, как правило, по сделкам «трейд-ин».

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 460

Общество В Москве за сутки выявили коронавирус у 2367 человек Наибольшее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2367, Подмосковье - 735, Санкт-Петербурге – 365, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. 1

Общество Число умерших от коронавируса в России превысило 4 тысячи человек Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразился 379 051 человек. Число жертв инфекции на сегодняшний день составляет 4142 человека.

Общество Правительство выделит 11 миллиардов рублей на поддержку аэропортов Правительство России выделит почти 11 миллиардов рублей на поддержку аэропортов, это средства для выплаты зарплат сотрудникам и уплату страховых взносов, руководство компаний не сможет использовать их на премии для себя, заявил глава кабмина Михаил Мишустин. 2