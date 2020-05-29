Коронавирус
ИзвестияРоссийские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось на сайте правительства.РБКвчера в 06:25
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Общество
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Крыму за минувшие сутки.
Krym.News 28 мая в 03:14
Общество
Из нового КоАП убрали повышенные штрафы за превышение скорости
В новый проект Кодекса об административных правонарушениях Минюст не включил предложение по увеличению штрафов для автомобилистов за превышение скорости.
Московский Комсомолец вчера в 12:36
Происшествия
В Миннеаполисе нацгвардия применила слезоточивый газ
Национальная гвардия применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе пятого полицейского участка в Миннеаполисе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:08
Игры
Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 4 июня
News.ru вчера в 11:15
Шоу-бизнес
От коронавируса умер муж звезды фильма «Москва слезам не верит»
Piter.tv вчера в 03:42
Авто
Mercedes представил обновленные купе и кабриолет E-Class
Вслед за универсалом и седаном Mercedes-Benz обновил кабриолет и купе E-класса.
Экономика сегодня 27 мая в 03:00
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
Ученые из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний пришли к выводу, что рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса SARS-CoV-2, пишет газета Daily Mail.
РИА Новости вчера в 18:57
Армия и оружие
В Пентагоне планируют ввести в Миннеаполис военных полицейских — AP
Вашингтон, 30 мая 2020, 09:47 — REGNUM Подразделения военной полиции ВС США приведены в готовность для развёртывания их в Миннеаполисе, где проходят массовые акции протеста против жесткого обращения полиции, по приказу министерства обороны страны.
REGNUM 02:47
Шоу-бизнес
Валерия рассказала о «дебильной» аудитории
Певица Валерия (Алла Перфилова) рассказала о «дебильной» аудитории во время телефонного разговора с коллегой Анитой Цой, которая стала участницей YouTube-шоу Comment Out.
Lenta.ru вчера в 22:46
Теннис
Федерер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира
20-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменов мира по версии Forbes.
Metaratings вчера в 12:47
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Здоровье
Мурашко заявил об учреждении наград для отличившихся медиков
Правительство России учредит ведомственные награды для медицинских работников, отличившихся во время пандемии коронавируса, заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.
Экономика сегодня 03:28
Происшествия
Нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео
Российская газета 03:28
Политика
Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа
Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала встречу старшего сына с новорожденным братом
Модель Анастасия Шубская, которая на днях родила второго ребенка от хоккеиста Александра Овечкина, опубликовала в Instagram трогательные снимки.
ТВ Центр вчера в 02:08
Экономика
Украина 5—6 июня ожидает первый транш от МВФ
Украина 5—6 июня ожидает первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) на сумму $1,9 млрд, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
RT на русском вчера в 18:05
Гаджеты
В России представлены смартфоны Honor 30
Бренд Honor наконец-то анонсировал в России флагманские смартфоны серии Honor 30.
The GEEK 28 мая в 14:48
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс 28 мая в 02:57
Хоккей
Российский хоккеист рассказал об отношении канадцев к Путину
Обо всем рассказал нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».
Gazeta.SPb вчера в 14:53
Общество
В Кузбассе выявили 13 новых случаев коронавируса
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 01:53
Общество
В России за сутки зафиксировали 8952 случая коронавируса
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России в течение суток подтверждёно 8952 случая коронавируса.
RT на русском 03:38
Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 28 мая в 11:36
Авто
Дилеров ждет дефицит автомобилей с пробегом
Вслед за сильнейшим падением спроса на новые автомобили автодилеры ожидают дефицита подержанных автомобилей, которые поступали к ним, как правило, по сделкам «трейд-ин».
Тарантас Ньюс 02:26
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Общество
В Москве за сутки выявили коронавирус у 2367 человек
Наибольшее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2367, Подмосковье - 735, Санкт-Петербурге – 365, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:41
Общество
Число умерших от коронавируса в России превысило 4 тысячи человек
Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразился 379 051 человек. Число жертв инфекции на сегодняшний день составляет 4142 человека.
Петрозаводск говорит 28 мая в 06:12
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс обвинил Уайта во лжи
Metaratings вчера в 06:52
Общество
Правительство выделит 11 миллиардов рублей на поддержку аэропортов
Правительство России выделит почти 11 миллиардов рублей на поддержку аэропортов, это средства для выплаты зарплат сотрудникам и уплату страховых взносов, руководство компаний не сможет использовать их на премии для себя, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21
Общество
Врач назвала фактор, влияющий на силу второй волны коронавируса
Москва, 30 мая 2020, 10:17 — REGNUM На силу второй волны коронавируса повлияет наличие или отсутствие вакцины, заявила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.
REGNUM 03:17