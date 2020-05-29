Коронавирус

REGNUMREGNUMРоссийские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБК06:25

Подробнее о событии

СМИ включили в перечень пострадавших от коронавируса

DP.RU07:59

СМИ тоже войдут в перечень наиболее пострадавших отраслей

Ёлдаш07:23

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

ТАСС07:01

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

РИА Новости09:09

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы недели06:45

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБК06:25

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Комсомольская правда06:45
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Общество

Минтруд рассказал о пенсионном стаже работающих с COVID-19 медиков

Пенсионный стаж медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, в 2020 году будет формироваться из расчёта день за три, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда.
RT на русском 08:36
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
2,4K
Политика

Twitter скрыл твит Трампа о Миннеаполисе за «героизацию насилия»

РБК 07:48
16
Общество

Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели

Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
626
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
112
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин, Григорий Лепс и другие подали заявки на получение МРОТ

Как сообщает «Собеседник», довольно многие знаменитости уже обратились в ФНС за предоставлением финансовой помощи в размере МРОТ.
Bimru.ru 05:26
61
Здоровье

Очаг коронавируса выявлен на Великолукском мясокомбинате

"Неблагополучная ситуация развивается на Великолукском комбинате, где в двух цехах — колбасном и транспортном — уже зарегистрированы 24 случая заболевания", — сказал главный санитарный врач Псковской области.
DP.RU 08:52
8
Происшествия

Неизвестные устроили конфликт со стрельбой на западе Москвы

На западе Москвы произошел конфликт между неизвестными, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления полиции.
Интерфакс 09:14
2
Происшествия

Полицейских, задержавших участников стрельбы на юге Москвы, наградили

Полицейские, 24 мая задерживавшие подозреваемых в стрельбе на Каширском шоссе, награждены министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, также раскрывшая детали операции.
РИА Новости 04:11
8
Политика

Минобороны начало подготовку к параду Победы в Москве

Министерство обороны возобновило подготовку к проведению парада Победы на Красной площади, сообщил 29 мая главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) генерал армии Олег Салюков.
Известия вчера в 18:53
40
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов

Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
7
Энергетика

«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов

Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
Российская газета 08:48
270
Футбол

Уткин: Россия и Украина получили крупные турниры благодаря коррупции

Украина вместе с Польшей принимала чемпионат Европы 2012 года. Ранее ГЛАС сообщал о том, что Аршавин оставил зарубку в истории «Арсенала».
ГЛАС.RU 07:59
1
Общество

В Москве возобновились задержания пикетчиков на Петровке, 38

Пикеты начались 27 мая после задержания корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара и Виктора Немытова, которые стояли у здания МВД на Петровке, 38 в одиночных пикетах в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коммерсантъ 08:29
295
Здоровье

Инфекционка стала вторым моностационаром для пациентов с COVID в Чите

Краевая клиническая инфекционная больница на КСК в Чите с 29 мая переводится в режим работы моностационара, где будут развёрнуты 152 койки для пациентов с коронавирусом.
Zabnews.ru 04:04
1
Общество

МВД России может создать специальное приложение для мигрантов

Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
16
Общество

Министр в Бурятии извинилась за фразу «с голоду еще никто не умер»

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась перед жителями региона, испытывающими материальные трудности из-за последствий пандемии коронавируса, после своих высказываний о том, что в республике «с голоду еще никто не умер».
Известия 05:40
476
Шоу-бизнес

В сети появилась совместная фотография сыновей Овечкина

Анастасия Шубская, супруга капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, опубликовала совместное фото своих сыновей Сергея и Ильи.
Газета.Ru 04:17
1
Общество

В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры

«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
35
Авто

В Минпромторге назвали лучшее время для покупки машины

Самые выгодные предложения на покупку новых российских автомобилей покупатели смогут получить после снятия режима ограничений и открытия автосалонов по всей стране.
Автоновости дня 00:54
27
Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
110
Политика

Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг

Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
2
Политика

Путин поддержит Ситникова на выборах губернатора Костромской области

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержит намерение губернатора Костромской области Сергея Ситникова участвовать в выборах главы региона в 2020 году.
РИА Новости 08:43
14
Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
408
Шоу-бизнес

Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

РИА Новости 02:28
156
Экономика

В Башкирии начали создавать особую экономическую зону

REGNUM вчера в 11:47
90
Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
55
Общество

Более 30 санаториев могут открыться в Сочи с 1 июня

После проведения всех необходимых санитарных и противоэпидемиологических профилактических мероприятий с 1 июня планируют открыться 34 здравницы, с 8 по 20 июня - 13, с 1 июля - 18.
ТАСС 06:54
Общество

В Екатеринбурге суд оштрафовал склад сети «Красное и Белое»

Как ранее сообщала «Областная газета», вспышка коронавируса на складе «Красное и Белое» в Екатеринбурге обернулась уголовным делом.
Областная газета 07:25
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Происшествия

В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании

РИА Новости 05:23
6
Как работают Яндекс.Новости?
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