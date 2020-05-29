Коронавирус
ИзвестияРоссийские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
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Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Хоккей
СКА и «Амур» произвели обмен игроками
СКА поблагодарил Илью Каблукова и Максима Карпов за игры в Петербурге и пожелал удачи в дальнейшей карьере.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:35
Автоспорт
«Феррари» подарила Райкконену болид, на котором Кими выиграл в США
Финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился фото необычного подарка, полученного от «Феррари», — это болид «Скудерии», на котором гонщик выиграл Гран-при США в 2018 году.
Чемпионат 06:51
Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Футбол
Пеле, Неймар и Халк вошли в список самых переоценённых футболистов
Портал Football365 составил список игроков, которые были самыми переоцененными в истории футбола.
Pravda.Ru вчера в 06:59
Политика
Украина может выйти из Минских соглашений — депутат Рады
Киев, 29 мая 2020, 12:25 — REGNUM Украина получит право выйти из Минских соглашений, если Россия не будет их «выполнять», заявил глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко 29 мая в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 05:25
Общество
Парикмахерские и салоны красоты вновь закроются в Смоленской области
Салоны красоты и парикмахерские в Смоленской области закроют свои двери для клиентов до 15 июня.
Readovka67.ru 09:37
Происшествия
В Челябинске сотрудница ФСБ сбила врача на пешеходном переходе
Челябинск Сегодня 08:33
Армия и оружие
В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»
В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик».
Военное дело 01:20
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
"До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 09:45
Происшествия
Колокольцев наградил задержавших участников стрельбы на юге Москвы полицейских медалями и грамотами
Сотрудники полиции получили медали и грамоты за задержание участников стрельбы на юге Москвы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Агентство Москва 05:56
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Общество
В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются заморозки
В ближайшие два дня в некоторых российских регионах ожидаются заморозки.
МонаВиста 09:55
Политика
Почти 70 пунктов пропуска откроет Украина на границе с ЕС и Молдовой
Украина ночью в пятницу, 29 мая, откроет пункты пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой.
Inc-news.ru вчера в 13:57
Происшествия
В Кировской области выявили очаг коронавируса в детском саду
Очаг коронавируса выявили в детском саду Кировской области, семеро детей находятся в инфекционных госпиталях, еще 16 детей, посещавших группу, поместили на домашний карантин.
ТАСС 08:40
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Игры
2K Games обещает исправить проблемы переизданий Mafia II и Mafia III
2K Games опубликовала в соцсетях Mafia обращение к пользователям, подтвердив свою осведомлённость о проблемах переизданий второй и третьей частей.
Игромания.ру 08:50
Общество
В Тюменской области рассказали о втором этапе снятия ограничений
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что с понедельника, 1 июня, в регионе начнётся второй этап снятия ограничительных мер режима повышенной готовности.
RT на русском 07:59
Общество
Брянская область продлила режим ограничений из-за коронавируса
Власти Брянской области продлили с 1 июня все ограничения, которые были введены в регионе с 17 марта из-за коронавируса, в том числе режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.
RT на русском 09:34
Происшествия
В регионе закрыли дело против бизнесмена, утаившего ₽19,2 млн налогов
Следственный комитет Калининградской области из-за истечения срока давности прекратил уголовное дело против бизнесмена, которого обвиняли в неуплате 19,2 млн рублей налогов.
РБК Калининград 10:33
Общество
В России минимальное пособие по безработице предложили увеличить втрое
Министерство труда предлагает на три месяца втрое увеличить размер минимального пособия по безработице.
Клопс 27 мая в 12:59
Футбол
«Ахмат» не продлит контракт с Глушаковым
Soccer.ru 08:46
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала, как вышла на сцену пьяной
Paparazzi.ru 08:17
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни
Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru вчера в 06:21
Общество
В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины
Ограничения в Москве сохранятся по появления вакцины от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".
РИА Новости вчера в 11:48
Политика
Посольство России напомнило Вашингтону о выселении индейцев
Напомним, закон о переселении индейцев на необжитые территории был подписан в 1830 году.
Городовой 05:55
Футбол
Понтус Вернблум откровенно рассказал о России и ЦСКА
Спорт день за днем 10:19