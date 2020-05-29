с чего всё началось

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Хоккей СКА и «Амур» произвели обмен игроками СКА поблагодарил Илью Каблукова и Максима Карпов за игры в Петербурге и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Автоспорт «Феррари» подарила Райкконену болид, на котором Кими выиграл в США Финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился фото необычного подарка, полученного от «Феррари», — это болид «Скудерии», на котором гонщик выиграл Гран-при США в 2018 году.

Общество Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. 846

Политика Украина может выйти из Минских соглашений — депутат Рады Киев, 29 мая 2020, 12:25 — REGNUM Украина получит право выйти из Минских соглашений, если Россия не будет их «выполнять», заявил глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко 29 мая в интервью изданию «Левый берег». 31

Армия и оружие В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика» В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик». 28

Общество В Волгоградской области продлили режим самоизоляции "До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства. 90

Общество Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день. 1,2K

Происшествия В Кировской области выявили очаг коронавируса в детском саду Очаг коронавируса выявили в детском саду Кировской области, семеро детей находятся в инфекционных госпиталях, еще 16 детей, посещавших группу, поместили на домашний карантин. 62

Общество В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев. 35

Общество В Тюменской области рассказали о втором этапе снятия ограничений Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что с понедельника, 1 июня, в регионе начнётся второй этап снятия ограничительных мер режима повышенной готовности. 10

Общество Брянская область продлила режим ограничений из-за коронавируса Власти Брянской области продлили с 1 июня все ограничения, которые были введены в регионе с 17 марта из-за коронавируса, в том числе режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. 96

Происшествия В регионе закрыли дело против бизнесмена, утаившего ₽19,2 млн налогов Следственный комитет Калининградской области из-за истечения срока давности прекратил уголовное дело против бизнесмена, которого обвиняли в неуплате 19,2 млн рублей налогов.