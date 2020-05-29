Коронавирус
REGNUMРоссийские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
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Шоу-бизнес
Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале
Газета.Ru 27 мая в 08:08
Общество
Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вместе с Роспотребнадзором порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию в несколько дней.
Известия 08:51
Политика
Мишустин заявил об «осторожном» смягчении карантинных мер в РФ
Москва, 29 мая 2020, 13:40 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется.
REGNUM 06:40
Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Общество
В Тюменской области рассказали о втором этапе снятия ограничений
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что с понедельника, 1 июня, в регионе начнётся второй этап снятия ограничительных мер режима повышенной готовности.
RT на русском 07:59
Общество
В Москве возобновились задержания пикетчиков на Петровке, 38
Пикеты начались 27 мая после задержания корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара и Виктора Немытова, которые стояли у здания МВД на Петровке, 38 в одиночных пикетах в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коммерсантъ 08:29
Общество
В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
Энергетика
«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ
"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
РИА Новости 08:26
Космос
Создана первая карта электрических токов в атмосфере Марса
Астрономы впервые составили карту электрических токов, пронизывающих атмосферу Красной планеты.
Вести.Ru 27 мая в 09:44
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Армия и оружие
Российский флот получил подлодку «Князь Владимир»
Подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» передан ВМФ России, акт приемки подписан в четверг на «Севмаше» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщили в пресс-службе ОСК.
Взгляд.ру вчера в 10:36
Армия и оружие
В Китае проводят испытания нового авианосца «Шаньдун»
Китай начал проводить морские испытания нового авианосца «Шаньдун», передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 08:04
Футбол
Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулирован
В среду адвокат Жюль Планк, представляющий интересы 34-летнего защитника Адиля Рами, заявил RMCSport, что футболист не собирается соблюдать обязательства по отношению к «Сочи», подписавшему француза в феврале этого года, так как ему не платят зарплату.
Спорт-Экспресс 27 мая в 18:57
Путешествия
В Турции на пляжах запретят курить сигареты и кальян
Загорать на своих полотенцах будет запрещено. Кроме того, нельзя будет курить на пляже.
Газета.Ru 05:47
Наука
Врачи выявили частый симптом при легком течении коронавируса
Исследователи предполагают, что потеря вкуса связана с относительно легким течением болезни и симптом поможет выявлять носителей без типичных признаков инфекции.
Российская газета 00:50
Кино
Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи
Российская газета 05:07
Экономика
Bloomberg: рубль укрепится на фоне отказа россиян от отпуска за границей
Отказ большинства россиян от поездок за границу во время отпуска в нынешнем году окажет поддержку рублю, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 07:55
Наука
Физики впервые измерили свойства короткоживущей радиоактивной молекулы
Физики из проекта ISOLDE впервые измерили свойства короткоживущей молекулы из фтора и радия, а также изучили ее структуру.
ТАСС Наука 27 мая в 11:00
Происшествия
Жительница Марий Эл без маски на рынке укусила полицейского
Йошкар-Ола, 29 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Марий Эл в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).
REGNUM 06:22
Общество
Министр экономики Бурятии извинилась за фразу «с голоду никто не умер»
Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась за фразу "Никто не умер от голода", которую произнесла во время обсуждения последствий пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:17
Экономика
Вексельберг рассказал об отказе зарубежных банков разблокировать счета
Швейцарские банки отказали российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу в разморозке счетов, которые находятся под санкциями США, часть средств которых он планировал направить на борьбу с коронавирусом.
Rambler News Service 07:59
Шоу-бизнес
Моргенштерн показал себя до похудения на 20 килограммов
22-летний рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштейн, показал свои фото до похудения более чем на 20 килограмм.
Discover24 05:08
Общество
Минтруд рассказал о пенсионном стаже работающих с COVID-19 медиков
Пенсионный стаж медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, в 2020 году будет формироваться из расчёта день за три, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда.
RT на русском 08:36
Происшествия
В Подмосковье на свалку выбросили лекарства на 6 миллионов рублей
По сообщениям СМИ, стоимость выброшенных медикаментов составляет 6 миллионов рублей.
Российская газета 03:30
Здоровье
Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Кондрахин отметил, что в фитнес-центрах следует следить за тем, чтобы человек дезинфицировал все, до чего дотрагивался и на что дышал.
Мой Брянск 02:31
Здоровье
В Улан-Удэ массовое заболевание произошло в больнице
У восьмерых заболевших COVID-19 пациентов имеются осложнения на фоне имеющихся тяжелых заболеваний крови, почек, эндокринной системы и другого.
SakhaNews 06:34