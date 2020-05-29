с чего всё началось

Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.

Общество Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. 516

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 3K

Общество В Тюменской области рассказали о втором этапе снятия ограничений Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что с понедельника, 1 июня, в регионе начнётся второй этап снятия ограничительных мер режима повышенной готовности. 5

Общество В Москве возобновились задержания пикетчиков на Петровке, 38 Пикеты начались 27 мая после задержания корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара и Виктора Немытова, которые стояли у здания МВД на Петровке, 38 в одиночных пикетах в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. 210

Общество В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры «С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС. 12

Энергетика «Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ "Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер. 108

Космос Создана первая карта электрических токов в атмосфере Марса Астрономы впервые составили карту электрических токов, пронизывающих атмосферу Красной планеты.

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,1K

Армия и оружие Российский флот получил подлодку «Князь Владимир» Подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» передан ВМФ России, акт приемки подписан в четверг на «Севмаше» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщили в пресс-службе ОСК. 26

Футбол Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулирован В среду адвокат Жюль Планк, представляющий интересы 34-летнего защитника Адиля Рами, заявил RMCSport, что футболист не собирается соблюдать обязательства по отношению к «Сочи», подписавшему француза в феврале этого года, так как ему не платят зарплату. 1

Наука Врачи выявили частый симптом при легком течении коронавируса Исследователи предполагают, что потеря вкуса связана с относительно легким течением болезни и симптом поможет выявлять носителей без типичных признаков инфекции. 3

Наука Физики впервые измерили свойства короткоживущей радиоактивной молекулы Физики из проекта ISOLDE впервые измерили свойства короткоживущей молекулы из фтора и радия, а также изучили ее структуру.

Происшествия Жительница Марий Эл без маски на рынке укусила полицейского Йошкар-Ола, 29 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Марий Эл в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). 181

Экономика Вексельберг рассказал об отказе зарубежных банков разблокировать счета Швейцарские банки отказали российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу в разморозке счетов, которые находятся под санкциями США, часть средств которых он планировал направить на борьбу с коронавирусом.

Общество Минтруд рассказал о пенсионном стаже работающих с COVID-19 медиков Пенсионный стаж медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, в 2020 году будет формироваться из расчёта день за три, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда.