Коронавирус

REGNUMREGNUMРоссийские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБК06:25

Подробнее о событии

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

РИА Новости09:09

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Комсомольская правда06:45

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

ТАСС07:01

СМИ включили в перечень пострадавших от коронавируса

DP.RU07:59

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы недели06:45

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБК06:25

СМИ тоже войдут в перечень наиболее пострадавших отраслей

Ёлдаш07:23
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Общество

В Брянской области продлили режим ограничений из-за коронавируса

Власти Брянской области с 1 июня продлили все ограничения, введенные в регионе с 17 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Энергетика

«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов

Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
Российская газета 08:48
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Общество

В Москве возобновились задержания пикетчиков на Петровке, 38

В Москве около здания ГУ МВД по столице на Петровке, 38 полиция возобновила задержания участников одиночных пикетов в поддержку муниципального депутата и журналиста Ильи Азара.
Коммерсантъ 08:29
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Происшествия

На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах

РБК 07:51
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров показал свои джинсы за 2 миллиона рублей

«Балахончик от Дольче из клипа „Романы“ - самая дорогая вещь в моем гардеробе — 280 тысяч евро (более 21 миллиона рублей)», — цитирует Киркорова «Комсомольская правда».
Shraibikus News 05:41
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Общество

ТРЦ начнут работу в городах Кузбасса с 1 июня

Интерфакс - Россия 10:04
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Происшествия

В Миннеаполисе журналистов CNN арестовали в прямом эфире

Освещавшие протесты в Миннеаполиса журналисты CNN были арестованы полицией прямо во время прямого эфира в 5 часов утра по местному времени (13:14 мск) 29 мая, следует из видео на сайте CNN.
ИА Красная Весна 08:02
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Общество

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

"До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 09:45
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов

Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
48
Музыка

Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»

Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Известия 10:11
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Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
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Футбол

«Ахмат» не продлит контракт с Глушаковым

Soccer.ru 08:46
Общество

В ряде регионов РФ допустили очный формат выпускного 27 июня

Газета.Ru 09:48
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Гаджеты

Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro для российского рынка

Сегодня компания Xiaomi презентовала смартфон Redmi Note 9 Pro специально для российского рынка.
ITZine.ru вчера в 12:53
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Общество

Составлен рейтинг восстановления городов после коронавируса

Компания 2ГИС составила рейтинг восстановления городов России после эпидемии коронавируса, пишет РБК.
Мой Брянск 06:06
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Игры

Вышел сюжетный трейлер игры Fast & Furious Crossroads

Представители Bandai Namco и Slightly Studios опубликовали первый сюжетный трейлер Fast & Furious Crossroads, чем порадовали пользователей.
Vevby.ru вчера в 16:02
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Энергетика

Сечин: «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти

"Роснефть" без всякого сомнения выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Вести.Ru 04:38
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Происшествия

В Сергиевом Посаде на свалке обнаружили лекарства от ВИЧ и рака

Прокуратура Московской области приступила к проверке после того, как на одном из телеканалов появился сюжет, как в подмосковном Сергиевом Посаде на свалке обнаружили огромное количество дорогих просроченных лекарств против ВИЧ-инфекции и онкозаболеваний.
Газета.Ru 04:41
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс вчера в 02:57
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Шоу-бизнес

Елена Воробей решила продать квартиру из-за безденежья

Из-за финансовых трудностей Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории.
Наша версия вчера в 05:57
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Общество

В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры

«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
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Общество

Williams лишился титульного спонсора

Британская команда «Формулы-1» Williams объявила о расторжении контракта с титульным спонсором. Об этом сообщает пресс-служба команды.
RT на русском 04:29
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Общество

Лукашенко призвал белорусов не бояться второй волны коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан не бояться осенью второй волны заболеваемости коронавирусом COVID-19, поскольку к этому времени многие уже перенесут эту инфекцию и выработают к ней иммунитет.
РИА Новости 09:40
Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Энергетика

Транзит «Газпрома» через Польшу практически прекратился

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку "Ямала — Европы" проходит только по итогам аукционов.
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Шоу-бизнес

Наталья Вавилова борется с коронавирусом. Ее муж скончался

Вести.Ru 04:56
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Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
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Общество

Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели

Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
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