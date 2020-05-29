Коронавирус
REGNUMРоссийские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
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Авто
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В Москве возобновились задержания пикетчиков на Петровке, 38
В Москве около здания ГУ МВД по столице на Петровке, 38 полиция возобновила задержания участников одиночных пикетов в поддержку муниципального депутата и журналиста Ильи Азара.
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Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
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В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
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Сегодня компания Xiaomi презентовала смартфон Redmi Note 9 Pro специально для российского рынка.
ITZine.ru вчера в 12:53
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Составлен рейтинг восстановления городов после коронавируса
Компания 2ГИС составила рейтинг восстановления городов России после эпидемии коронавируса, пишет РБК.
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Вышел сюжетный трейлер игры Fast & Furious Crossroads
Представители Bandai Namco и Slightly Studios опубликовали первый сюжетный трейлер Fast & Furious Crossroads, чем порадовали пользователей.
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"Роснефть" без всякого сомнения выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Прокуратура Московской области приступила к проверке после того, как на одном из телеканалов появился сюжет, как в подмосковном Сергиевом Посаде на свалке обнаружили огромное количество дорогих просроченных лекарств против ВИЧ-инфекции и онкозаболеваний.
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Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс вчера в 02:57
Шоу-бизнес
Елена Воробей решила продать квартиру из-за безденежья
Из-за финансовых трудностей Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории.
Наша версия вчера в 05:57
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В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
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В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
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Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку "Ямала — Европы" проходит только по итогам аукционов.
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Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
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Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
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