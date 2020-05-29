с чего всё началось

Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Общество В Брянской области продлили режим ограничений из-за коронавируса Власти Брянской области с 1 июня продлили все ограничения, введенные в регионе с 17 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. 88

Энергетика «Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме". 493

Общество В Москве возобновились задержания пикетчиков на Петровке, 38 В Москве около здания ГУ МВД по столице на Петровке, 38 полиция возобновила задержания участников одиночных пикетов в поддержку муниципального депутата и журналиста Ильи Азара. 455

Происшествия В Миннеаполисе журналистов CNN арестовали в прямом эфире Освещавшие протесты в Миннеаполиса журналисты CNN были арестованы полицией прямо во время прямого эфира в 5 часов утра по местному времени (13:14 мск) 29 мая, следует из видео на сайте CNN. 4

Общество В Волгоградской области продлили режим самоизоляции "До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства. 48

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения. 48

Экономика В России выросла доля просроченных микрозаймов На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. 425

Энергетика Сечин: «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти "Роснефть" без всякого сомнения выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. 9

Происшествия В Сергиевом Посаде на свалке обнаружили лекарства от ВИЧ и рака Прокуратура Московской области приступила к проверке после того, как на одном из телеканалов появился сюжет, как в подмосковном Сергиевом Посаде на свалке обнаружили огромное количество дорогих просроченных лекарств против ВИЧ-инфекции и онкозаболеваний. 152

Общество В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры «С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС. 68

Общество Williams лишился титульного спонсора Британская команда «Формулы-1» Williams объявила о расторжении контракта с титульным спонсором. Об этом сообщает пресс-служба команды. 1

Общество Лукашенко призвал белорусов не бояться второй волны коронавируса Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан не бояться осенью второй волны заболеваемости коронавирусом COVID-19, поскольку к этому времени многие уже перенесут эту инфекцию и выработают к ней иммунитет.

Политика В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ. 441

Энергетика Транзит «Газпрома» через Польшу практически прекратился Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку "Ямала — Европы" проходит только по итогам аукционов. 2,4K

Музыка Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте. 56