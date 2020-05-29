Коронавирус

Live24Live24СМИ в России включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Премьер-министр России Михаил Мишустин включил СМИ в перечень отраслей, которые сильнее других пострадали от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства РФ.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
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СМИ включили в перечень отраслей, пострадавших из-за коронавируса

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