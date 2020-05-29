с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин включил СМИ в перечень отраслей, которые сильнее других пострадали от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

СМИ в России включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

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