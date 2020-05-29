Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийские СМИ включили в перечень наиболее пострадавших отраслей

Глава правительства России Михаил Мишустин включил деятельность в области СМИ и производства печатной продукции в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.
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Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБК29 мая в 06:25

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СМИ включили в перечень отраслей, пострадавших из-за коронавируса

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СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

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Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы недели29 мая в 06:45

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Комсомольская правда29 мая в 06:45

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБК29 мая в 06:25
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Особенность монитора — технология Philips Privacy Mode, которая помогает защитить отображаемый контент от любопытных глаз.
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Происшествия

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Экономика

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Новая взлетно-посадочная полоса и прочая аэродромная инфраструктура, по данным "Ъ", обойдутся еще в 9 млрд руб. Основное финансирование, согласно комплексному плану развития магистральной инфраструктуры (КПМИ), начнется с 2022 года, будет выделено 790 млн руб. Обычно в России аэропортовые терминалы строятся за счет частных инвесторов, и в Грозном говорят о возможности их привлечения в проект.
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Общество

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Южнокорейский производитель Samsung заявил о том, что уже готовит "лекарственное обновление" против массового мора смартфонов из-за обоев.
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Гаджеты

Смартфон ZTE Axon 11 SE 5G с процессором Dimensity 800 стоит $280

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ВТБ начал выдачу кредитов для бизнеса под 2% годовых

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Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
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В США задержали едва не сбившего демонстрантов водителя грузовика

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Россия может стать экспортёром препарата против коронавируса

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Песков прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

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Как работают Яндекс.Новости?
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