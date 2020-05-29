Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийские СМИ включили в перечень наиболее пострадавших отраслей

Глава правительства России Михаил Мишустин включил деятельность в области СМИ и производства печатной продукции в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.
Читать в источнике
Комментировать1,2K
с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБК29 мая в 06:25

Подробнее о событии

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

РИА Новости29 мая в 09:09

Телеканалы, издатели и агентства получат господдержку

Коммерсантъ29 мая в 12:01

Степашин: признание книгоиздания пострадавшей от пандемии отраслью позволит ей выжить

ТАСС29 мая в 12:00

СМИ включили в перечень отраслей, пострадавших из-за коронавируса

Губерния-3302:21

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы недели29 мая в 06:45

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Комсомольская правда29 мая в 06:45

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБК29 мая в 06:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
9,8K
Политика

Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 03:47
192
Общество

В Волгоградской области могут открыть детсады

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание, в ходе которого сверил подготовку к военному параду в честь 75-летия Великой Победы, подготовку возобновления работы детсадов и регулярных перевозок между муниципальными образованиями.
Волгоградская правда 03:48
15
Общество

Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов

Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 04:37
26
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
557
Общество

Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам

Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
2,7K
Происшествия

Шестилетняя девочка пропала в Крыму во время рыбалки с отцом

Известия 01:44
58
Общество

Первые семьи получили по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет

Пенсионный фонд России начал выплату единовременного пособия в 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до шестнадцати лет.
Российская газета 03:36
668
Гаджеты

Samsung «вылечила» камеру Galaxy S20 Ultra

Профиль 03:49
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
1,5K
Здоровье

178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:05
986
Происшествия

В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19

Два пациента, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки в Калининградской области, приехали в регион из Москвы и Новосибирска, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости вчера в 05:10
2
Шоу-бизнес

Алфёрова откровенно рассказала о жизни с Абдуловым

Народная артистка РФ Ирина Алфёрова откровенно рассказала о годах совместной жизни со знаменитым актёром Александром Абдуловым.
News.ru 30 мая в 20:38
14
Шоу-бизнес

Елена Воробей заразилась коронавирусом

Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
52
Кино

Режиссер «Отряда самоубийц» сравнил свою версию фильма с «Джокером»

Кinomania вчера в 17:14
1
Общество

Более 9 тыс. случаев коронавируса выявлено за сутки в России

За последние сутки в России выявлены 9 268 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 3 784 случая (40,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
БИЗНЕС Online вчера в 03:36
Общество

В Москве открылись непродовольственные магазины

Российская газета 01:58
271
Происшествия

Российские медики получили полмиллиарда рублей за пациентов с коронавирусом

После вмешательства прокуроров 20 тысячам медиков выплатили полагающиеся им надбавки за лечение коронавирусных пациентов на общую сумму полмиллиарда рублей.
Lenta.ru 05:19
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
1,9K
Футбол

Сергей Семак продлил контракт с «Зенитом»

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком.
РИА Новости 03:56
Происшествия

В Вашингтоне протестующие громят магазины

РИА Новости 00:15
42
Здоровье

Рекордные 283 случая коронавируса выявили в Свердловской области

На 1 июня в Свердловской области у 5 732 человек выявлен COVID-19. Выздоровели 2 337 человек, в том числе 164 за сутки.
Kursk.com 03:45
656
Общество

Центризбирком хочет упростить правила голосования по конституции

ЦИК хочет упростить правила голосования по поправкам к конституции.
BFM.ru 30 мая в 23:29
52
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
1,2K
Культура

Путин поздравил актрису Евгению Симонову с днем рождения

ТАСС 03:28
Политика

Лукашенко порассуждал о дующих на Белоруссию ветрах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Комитета государственной безопасности (КГБ) Валерием Вакульчиком порассуждал о «ветрах», дующих со всех сторон на республику.
Lenta.ru 04:59
3
Общество

Microsoft заменит журналистов роботами

Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда 30 мая в 13:16
2
Общество

Первоклассники пойдут в школу по новым правилам

Запись в первый класс для детей, закрепленных за определенной школой, начинается не позже 1 февраля.
Политическая Экспертиза вчера в 03:42
59
Общество

Глава Минтруда назвал число зарегистрированных безработных в России

Общее число официально зарегистрированных в качестве безработных в России достигло 2,09 млн человек.
RT на русском 04:12
Игры

В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5

Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует 38 игр для PlayStation 5, которые войдут в стартовую линейку.
Moi-portal.ru 03:21
64
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное