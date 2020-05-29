Коронавирус
Lenta.ruРоссийские СМИ включили в перечень наиболее пострадавших отраслей
Глава правительства России Михаил Мишустин включил деятельность в области СМИ и производства печатной продукции в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.
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Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы
Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
Коммерсантъ 12:43
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Зобнин рассказал, как переболел коронавирусом
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В Роспотребнадзоре заявили о снижении эпидемического процесса в РФ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается уверенное снижение числа выявленных случаев коронавируса.
Москва 24 14:00
Общество
Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером
Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
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Общество
Минтруд разработал особый порядок увольнения при пандемии
Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления правительства, регламентирующий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии.
РИА Новости 02:37
Происшествия
В Миннеаполисе объявили комендантский час на фоне протестов
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил режим комендантского часа.
Газета.Ru 17:00
Политика
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Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим.
ТАСС 14:25
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Польское агентство «Defence24» заявило о том, что в распоряжении Анкары могли оказаться секреты российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».
ГЛАС.RU 05:12
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Песков признался, что отрастил бороду не ради имиджа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отрастил бороду не ради имиджа, а на время коронавируса, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 14:39
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Суд посчитал, что Захарченко не полностью расплатился с государством
"Второй кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил кассационное представление Генпрокуратуры России и отменил решение Мосгорсуда, который в декабре прошлого года необоснованно отклонил часть иска о взыскании с бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его сожительницы Яны Саратовцевой 320 тысяч долларов США, полученных из незаконных источников", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:15
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 13:00
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
Космос
Астрономы нашли недостающую материю Вселенной, которую искали 30 лет
Вечерний курьер вчера в 00:39
Общество
В Москве скончались 78 пациентов с коронавирусом
Российская газета 16:39
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
33-летняя актриса Настасья Самбурская сделала короткую стрижку и сменила цвет волос, сообщает vokrug.tv.Звезда телесериала «Универ» — яркая брюнетка, удивила своих поклонников сменой имиджа.
Вестник 05:31
Автоспорт
Команда Williams выставлена на продажу
В пятницу утром руководство команды Williams, как и ожидалось, сообщило о пересмотре стратегии управления из-за финансовых проблем, возникших на фоне пандемии коронавируса.
Autosport.com.ru 03:55
Шоу-бизнес
Ани Лорак выпустила новую песню с обращением к возлюбленному
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ГЛАС.RU 08:58
Игры
Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS
Игромания.ру вчера в 09:18
Происшествия
В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19
РИА Новости 08:32
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
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Каннабис играл ключевую роль в древней Иудее
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100 млн Android-смартфонам угрожают китайские шпионские приложения
Команда исследователей из VPNpro заявила об опасности приложений из Китая, на каждом из которых насчитывается минимум 50 млн загрузок, пишет Gizmochina.
Live24 11:21
Экономика
Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома
Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru 13:08
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Широков: «Якин даже на тренера не был похож»
Экс-хавбек "Спартака" Роман Широков негативно высказался в адрес бывшего рулевого "красно-белых" Мурата Якина.
Soccer.ru 10:42
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Режиссер «Логана» ответил, вернется ли Хью Джекман к роли Росомахи
Культуромания 13:17